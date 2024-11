Fulminato durante l’installazione delle luci di Natale, 24enne perde la vita rimanendo appeso all’albero per un’ora: tragedia negli Stati Uniti

Un ragazzo di 24 anni, Antonio Pascual Mateo, è morto folgorato mentre lavorava all’installazione di luci natalizie in un’abitazione a Escondido, in California





Un drammatico incidente si è verificato giovedì scorso, 21 novembre, nella città di Escondido, a nord di San Diego, in California. Un giovane di 24 anni, Antonio Pascual Mateo, ha perso la vita mentre stava installando le decorazioni natalizie in una casa privata. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito da una potente scarica elettrica dopo essere entrato accidentalmente in contatto con i cavi dell’alta tensione situati lungo la strada.

L’incidente è avvenuto nella mattinata, mentre Antonio Pascual Mateo era impegnato a sistemare le luci di Natale attorno a un albero nel giardino di una proprietà locale. Durante il lavoro, il giovane aveva appena lanciato una serie di luci oltre la linea elettrica quando si è verificata la tragedia. La scossa elettrica lo ha colpito con tale forza da lasciarlo privo di vita, appeso tra i fili e i rami dell’albero.

Diversi passanti hanno assistito alla scena, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i servizi medici di emergenza. Tuttavia, le operazioni di soccorso sono state ritardate dalla necessità di attendere che la compagnia elettrica locale interrompesse l’erogazione della corrente per garantire la sicurezza dei soccorritori.

Un amico di famiglia ha spiegato: “La squadra di soccorso è stata costretta ad aspettare che la compagnia elettrica interrompesse la corrente. Ma quando lo hanno tirato giù era troppo tardi per salvarlo”. Nonostante gli sforzi dei paramedici, che hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato d’urgenza al Palomar Medical Center, per Antonio Pascual Mateo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La famiglia di Antonio Pascual Mateo, profondamente colpita dalla tragedia, ha condiviso il proprio dolore e il ricordo del giovane. “Era un fratello, un figlio e uno zio… Aveva così tanto per cui vivere, aveva solo 24 anni. Stava lavorando per mettere le luci di Natale attorno all’albero. Si è sempre preso cura di sua madre e della sua famiglia”, hanno dichiarato i familiari. Hanno poi aggiunto: “Rimarrà per sempre giovane. Le luci di Natale hanno sempre un significato per noi, rimarrà nei nostri cuori per l’eternità”.

La dinamica dell’incidente è stata oggetto di indagini da parte delle autorità locali, che stanno cercando di chiarire come sia avvenuto il contatto con i cavi dell’alta tensione. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il giovane non fosse consapevole della pericolosità della vicinanza ai cavi elettrici durante l’installazione delle luci. Le autorità stanno valutando se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste per questo tipo di attività.

La comunità di Escondido si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, esprimendo solidarietà e cordoglio per una perdita così tragica. Il caso ha sollevato anche interrogativi sulla sicurezza durante l’installazione delle decorazioni natalizie, un’attività comune in questo periodo dell’anno ma che può presentare rischi significativi se non gestita con le dovute precauzioni.

Il tragico destino di Antonio Pascual Mateo ha sconvolto non solo la sua famiglia ma anche chi lo conosceva e apprezzava per la sua dedizione al lavoro e il suo amore per i propri cari. La sua morte rappresenta un monito sulle insidie che possono nascondersi anche nelle attività più apparentemente innocue.

“Era una persona meravigliosa, con un cuore grande e sempre pronta ad aiutare gli altri. La sua assenza lascerà un vuoto enorme nella nostra vita”, ha raccontato un amico di famiglia visibilmente commosso.

L’incidente ha anche attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, che stanno dando ampio risalto alla vicenda per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati all’installazione delle decorazioni natalizie vicino a linee elettriche. Gli esperti raccomandano sempre di mantenere una distanza di sicurezza dai cavi ad alta tensione e di utilizzare strumenti adeguati per evitare incidenti.

Il Palomar Medical Center, dove il giovane è stato portato d’urgenza dopo l’incidente, ha confermato che sono stati messi in atto tutti gli sforzi possibili per rianimarlo. Tuttavia, la scarica elettrica che lo ha colpito si è rivelata troppo potente e non ha lasciato scampo al ragazzo.