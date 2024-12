Fuoco nell’ascensore della Torre Eiffel a Parigi, evacuate le persone presenti

Un incendio è scoppiato oggi nella Torre Eiffel, simbolo iconico della città di Parigi, costringendo le autorità a evacuare rapidamente i turisti presenti e a mettere in sicurezza i passanti. Le fiamme sono divampate nel vano ascensore situato tra il primo e il secondo piano della struttura. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato causato da un surriscaldamento dei cavi dell’ascensore.





Sul luogo dell’incidente sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate dalla polizia che ha istituito un cordone di sicurezza attorno alla torre per evitare rischi ulteriori. Tutte le persone presenti nella struttura e nelle sue vicinanze sono state evacuate con tempestività.

Cause dell’incendio e intervento dei vigili del fuoco

Le autorità hanno attribuito l’origine dell’incendio al surriscaldamento dei cavi elettrici del sistema di ascensore della Torre Eiffel. Il fumo, visibile da diversi punti della città, ha destato preoccupazione tra residenti e turisti, ma l’intervento rapido dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente.

L’incendio è stato domato in breve tempo, e i tecnici stanno ora verificando la stabilità e la sicurezza della struttura, che rimarrà chiusa al pubblico fino a nuovo avviso. Non sono stati riportati feriti tra i turisti o il personale della torre.

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco a Parigi

L’incendio alla Torre Eiffel non è stato l’unico episodio a impegnare oggi i vigili del fuoco di Parigi. Un altro grave incendio è divampato in un edificio situato nelle vicinanze della stazione Saint-Lazare, nell’8° arrondissement, causando danni ingenti.

Secondo quanto riportato, le fiamme sono scoppiate poco dopo le 9 del mattino negli ultimi piani di un edificio di sette piani, distruggendo l’intero tetto. Circa 150 vigili del fuoco sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza e per evacuare i residenti coinvolti.

La situazione a Saint-Lazare: evacuazioni e danni

L’incendio nei pressi della stazione Saint-Lazare ha causato una densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. L’evacuazione immediata degli abitanti dell’edificio e degli stabili vicini ha evitato una tragedia. Secondo le autorità locali, solo una persona ha riportato ustioni ed è stata trasportata in ospedale. Altri residenti sono stati curati per lievi intossicazioni da fumo.

Un testimone ha raccontato: “Le fiamme si sono propagate velocemente. I pompieri sono arrivati subito e ci hanno evacuato. Siamo stati fortunati che non ci siano state vittime”. I lavori per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area sono proseguiti per tutta la giornata.

Parigi tra emergenze e sicurezza

Gli eventi odierni hanno messo a dura prova i vigili del fuoco e le autorità della capitale francese. Nonostante le difficoltà, le operazioni di emergenza si sono svolte con efficienza, limitando i danni e garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

La Torre Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi, rimarrà chiusa al pubblico fino al completamento delle verifiche strutturali. I residenti della zona di Saint-Lazare attendono intanto di poter tornare nelle proprie abitazioni, mentre si fa la conta dei danni materiali subiti.