Furgone viaggia contromano sull’autostrada: si verifica un devastante impatto frontale. Ecco le immagini

Le drammatiche conseguenze di un incidente sull’autostrada A4 Milano-Torino, con un furgone che procedeva contromano e ha causato lo scontro tra diverse auto.





Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio si è verificato un grave incidente stradale sull’autostrada A4 Milano-Torino, nel tratto tra la barriera Ghisolfa-Rho e Arluno (Milano). Auto e furgone si scontrano in un impatto frontale, con due uomini di 39 e 47 anni rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone, che sembra procedesse contromano, si è schiantato contro un taxi e altre due auto, per poi fuggire a piedi. Dopo poco tempo è stato ritrovato nei campi, in stato di veglia ma senza ricordare l’evento. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Monza e Legnano.

La polizia stradale è al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i rilievi necessari sono durati tutta la notte. Un impatto devastante che ha richiesto un’importante operazione di soccorso.