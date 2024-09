Gaffe clamorose di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show: il sogno di imitare Sofia Callas

La prima puntata di Tale e Quale Show 2024 ha riservato sorprese esilaranti, ma anche alcuni imprevisti memorabili che hanno fatto divertire il pubblico e la giuria.





I commenti all’esibizione di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste indiscusse della prima serata di Tale e Quale Show, andata in onda il 20 settembre. La showgirl ha scelto di imitare Donatella Rettore, eseguendo il brano “Cobra”. Malgrado l’impegno, la performance è stata segnata da vari imprevisti e gaffe che hanno scatenato le risate della giuria, in particolare di Cristiano Malgioglio.

Malgioglio ha commentato: “Spero ci sia la polizia e un’ambulanza a portarti via, ma cosa ho fatto di male per dover ascoltare questo? È stata una delle voci più terrificanti che abbia mai udito”. Con ironia, ha aggiunto: “Avrei preferito il morso di un Komodo”. La risposta di Di Pietro, che non ha compreso il riferimento, è stata:“Che cosa? Il comò?”. Malgioglio, divertito, ha dovuto spiegare: “È una lucertola; il suo morso è letale”.

Alla fine della sua performance, Carmen ha lanciato una dichiarazione che ha ulteriormente divertito il pubblico: “Nella prossima puntata voglio essere Sofia Callas”, confondendo clamorosamente il nome della cantante. Si riferiva in realtà a Maria Callas. A questo punto, Carlo Conti non ha potuto fare a meno di sussurrare: “Sarebbe Maria Callas”, suscitando una risata generale. Panariello ha aggiunto che “credo che ci darà delle grandi soddisfazioni”, mentre Alessia Marcuzzi ha commentato: “Mi sento un drago di Komodo! Me la dovevi fare più sexy, questa Rettore”. Un caso che sicuramente rimarrà impresso nella memoria della trasmissione.

“Il cobra è un barbone”

Prima dell’esibizione, Carlo Conti ha voluto mostrare al pubblico alcuni dietro le quinte della settimana di preparazione. In quelle clip, Carmen si è mostrata molto entusiasta e determinata, ma non senza imprevisti. Infatti, durante le prove, ha già fatto una gaffe divertente, sostituendo il noto verso della canzone di Rettore: “Il cobra non è un serpente” con “Il cobra è un barbone”. Questo errore, purtroppo, ha portato a un’atmosfera di ilarità, dimostrando quanto le gaffe siano una parte integrante di questa particolare esperienza artistica.

Le gaffe di Carmen Di Pietro riaccendono i riflettori su una competizione di grande successo e continueranno a divertire gli spettatori. La giuria, pur con l’ironia, ha messo in luce la potenzialità della showgirl, augurandosi esibizioni future che possano sorprendere in modo positivo. Con il suo spirito vivace e la sua personalità colorata, Di Pietro ha dimostrato che, anche nel mondo dello spettacolo, gli imprevisti possono trasformarsi in opportunità di grande intrattenimento. Speriamo di vedere come evolverà il suo percorso nelle prossime puntate, dandoci sicuramente nuovi momenti esilaranti.

“Il cobra non è un serpente

Ma un pensiero frequente

Che diventa indecente “ 🐍 Carmen Di Pietro interpreta Donatella Rettore a #taleequaleshow pic.twitter.com/ubL2pXenVo — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 20, 2024