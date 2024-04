Garibaldi rivela tutto ai fan dopo il Grande Fratello: ho un bellissimo annuncio da farvi

Concluso il memorabile percorso nel reality show Grande Fratello, che gli ha fatto guadagnare grande popolarità a livello nazionale, Garibaldi si è lanciato verso il futuro svelando un progetto inedito che entusiasmerà sicuramente i suoi numerosi follower. Lunedì 8 aprile, attraverso una storia su Instagram, ha gettato le basi per il suo sviluppo professionale futuro.





Dopo l’esperienza nel Grande Fratello, Garibaldi è stato al centro delle chiacchiere per la sua vita privata con Beatrice. Tuttavia, adesso è il suo nuovo progetto a catturare l’attenzione dei media. Si è ipotizzato che Garibaldi e l’attrice stessero intrattenendo una relazione in segreto, ma non ci sono state conferme sulla questione. Sembra infatti che i due stiano conducendo vite separate.

Novità dal Grande Fratello: Garibaldi e il suo nuovo progetto: cosa ha in serbo?

Tra battute e seri pensieri, l’ex partecipante del Grande Fratello ha rivelato le sue aspirazioni. Garibaldi ha dato qualche anticipazione sul suo imminente progetto lavorativo. Questo rappresenterebbe la sua piattaforma di lancio prima di passare all’azione, trasformando in realtà questa idea unica.

Garibaldi ha condiviso l’immagine di una maglietta con delle scritte, sottolineando: “Posso essere un nuovo brand? Giuseppe Garibaldi solo buone notizie. La trovate di vostro gusto, sì o no?”. Pertanto, con questo slogan, vorrebbe lanciare il suo brand. Non conosciamo ancora i dettagli, ma sicuramente farebbe il piacere ai suoi fan.

Quindi, sembra che Garibaldi stia cercando delle collaborazioni, provando a fare il suo ingresso in un settore fino ad ora inesplorato. Grazie alla visibilità guadagnata grazie al Grande Fratello, Giuseppe potrebbe quindi riservarci delle sorprese nel prossimo futuro.