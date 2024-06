Gianluca Bombardone è venuto a mancare, l’operatore del cinema colpito da un malore sul set a Stintino: aveva 44 anni

Tragedia a Stintino: Gianluca Bombardone, operatore cinematografico di 44 anni, muore davanti agli occhi di amici e colleghi durante le riprese di un documentario.





Un dramma ha scosso la tranquilla località di Stintino. Gianluca Bombardone, un operatore cinematografico di 44 anni, è deceduto improvvisamente mentre lavorava sul set di un documentario. L’evento è accaduto nel tardo pomeriggio, nella piazza principale del paese, sotto gli occhi increduli di amici e colleghi.

Durante una pausa delle riprese, Bombardone ha accusato un malore che ha subito attirato l’attenzione di due medici presenti sul posto. Nonostante l’intervento immediato e le prime manovre di soccorso, il 44enne ha perso i sensi ed è crollato a terra. Sul luogo sono intervenuti rapidamente un’ambulanza e l’elisoccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per circa un’ora, ma Bombardone è spirato senza mai riprendere conoscenza. La notizia ha sconvolto l’intera comunità presente sul set, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano.

“È scomparso oggi Gianluca Bombardone, grande operatore di macchina, ma soprattutto bella persona e compagno di set insuperabile. Sono le persone come lui che fanno i film. Alla sua famiglia e a chi lo conosceva un abbraccio forte e tutto il bene possibile. #ciaoBomba”, ha twittato Alessandro Gassmann, esprimendo il suo cordoglio.

Non è il primo caso di un malore improvviso che colpisce una persona nel pieno della vita. Recentemente, Fabio Scalco, un imprenditore veneto di 55 anni, è stato trovato morto dalla madre sul divano di casa, anch’egli stroncato da un malore improvviso.

Bombardone, descritto dai colleghi come un professionista appassionato e un uomo dal cuore d’oro, lascia la moglie e due bambini. Il cordoglio da parte di tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano è stato unanime. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo del cinema e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.

L’intera comunità di Stintino è in lutto per la perdita di un uomo che, oltre ad essere un grande professionista, era anche una persona straordinaria. Le autorità stanno valutando se procedere con ulteriori accertamenti per chiarire le cause del malore che ha colpito Bombardone.

In questo momento di dolore, i pensieri vanno alla famiglia di Gianluca Bombardone, alla moglie e ai suoi due bambini, ai quali va il più sentito cordoglio da parte di tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano.

