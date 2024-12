Gianluca Scamacca fa la proposta di nozze alla ex Flaminia, Chiara Nasti contro la sorella: “Sei stata cornificata”

La proposta di matrimonio di Gianluca Scamacca alla storica fidanzata Flaminia Apolloni, condivisa su Instagram, ha scatenato reazioni contrastanti tra romantici sostenitori e pungenti critiche.





Il calciatore dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, ha chiesto a Flaminia Apolloni di sposarlo, sorprendendo i fan con una romantica proposta di matrimonio. La coppia, che si era separata per alcuni mesi, ha recentemente ritrovato l’amore e condiviso il momento clou sui social, dove Scamacca è immortalato inginocchiato davanti alla compagna con l’anello in mano. La foto, pubblicata su Instagram, ha immediatamente raccolto centinaia di like e commenti entusiasti, ma non è mancato qualche appunto velenoso.

La separazione e il flirt con Angela Nasti

Scamacca e Apolloni sono stati una coppia stabile per tre anni prima di una temporanea separazione avvenuta poco prima dell’estate. Durante quel periodo, il calciatore aveva iniziato una breve relazione con Angela Nasti, influencer e sorella di Chiara Nasti, nota per essere sposata con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni.

Il flirt con Angela, pur vissuto alla luce del sole, si è concluso rapidamente, portando Scamacca a riflettere sul legame con Flaminia. Tornato sui suoi passi, il calciatore ha deciso di riconciliarsi con la storica fidanzata, arrivando infine a chiederle di diventare sua moglie.

La proposta di matrimonio: un momento condiviso con i fan

La proposta di matrimonio è stata accolta con entusiasmo dai fan della coppia, molti dei quali hanno celebrato il ritorno di fiamma tra Scamacca e Apolloni. L’immagine condivisa su Instagram mostra un momento intimo e significativo, sottolineato dai sorrisi dei protagonisti. Tuttavia, non tutti hanno accolto con lo stesso entusiasmo la notizia.

A suscitare particolare clamore è stata la reazione di Chiara Nasti, sorella di Angela, che non ha esitato a lanciare una provocazione sui social. In una Instagram story, Chiara ha attaccato direttamente Flaminia Apolloni con una frase al vetriolo: “Ca** ridi che sei cornuta? Ci piace, state bene.”*

Il commento, carico di sarcasmo, non ha ricevuto risposta da parte di Scamacca e Flaminia, che hanno preferito non alimentare la polemica. Diversamente da Chiara, Angela Nasti, coinvolta direttamente nella breve relazione con Scamacca, non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto. Rimane aperta la domanda se deciderà di raccontare la sua versione dei fatti in futuro.

Nonostante le critiche, la maggior parte dei follower della coppia ha celebrato la proposta come un trionfo dell’amore ritrovato. I commenti sotto il post della proposta di matrimonio hanno espresso ammirazione per il coraggio di Scamacca e il legame speciale con Flaminia, dimostrato dalla scelta di impegnarsi per sempre.

Alcuni utenti hanno invece sottolineato il clima di tensione generato dalle dichiarazioni di Chiara Nasti, definendole “inutilmente polemiche” e invitando a rispettare la felicità della coppia.

La relazione tra Gianluca Scamacca e Flaminia Apolloni è stata caratterizzata da momenti di difficoltà, ma la proposta di matrimonio dimostra la volontà del calciatore di consolidare il rapporto. Con il ritorno di fiamma, la coppia sembra pronta a lasciarsi alle spalle il passato, concentrandosi su un futuro condiviso.

Resta da vedere come evolveranno le dinamiche con gli altri protagonisti della vicenda e se la coppia continuerà a mantenere un atteggiamento discreto di fronte alle critiche o deciderà di affrontare apertamente le provocazioni.