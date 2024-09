Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: dove si terrà il loro matrimonio in Toscana

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico stanno per coronare il loro sogno d’amore sabato 28 settembre 2024. Per il giorno delle nozze, questa coppia tanto amata ha scelto una magnifica villa incastonata nelle colline toscane. Non solo un’unione, ma anche un evento celebrativo che coinvolgerà amici e familiari. La giornata successiva, domenica 29 settembre, è prevista una festa in riva al mare, con un brunch esclusivo che promette di essere indimenticabile.





Dettagli sul matrimonio di Buffon e D’Amico

Il 28 settembre, l’ex portiere della Nazionale italiana di calcio Gigi Buffon e la giornalista di punta Ilaria D’Amico si uniranno in matrimonio in Toscana, terra natale di Buffon, originario della cittadina di Carrara. La cerimonia avrà luogo con rito civile e, a officiarla, si vocifera sarà l’amica Francesca Fogar, che collega della sposa. La coppia ha scelto di celebrarsi in un contesto incantevole, la Villa Oliva Buonvisi, situata nel comune di San Pancrazio, in provincia di Lucca. Questo angolo di Toscana offre non solo una vista mozzafiato, ma anche un’atmosfera di intimità perfetta per il loro giorno speciale.

Location delle nozze di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

La scelta di Villa Oliva Buonvisi non è casuale. Questa storica tenuta, immersa nel verde, presenta un edificio principale, una splendida loggia e un giardino lussureggiante. La limonaia, capace di accogliere fino a duecento persone, diventerà il cuore della festa, dove non mancheranno i festeggiamenti in stile toscano. La villa, costruita tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, ha una storia ricca, con le sue origini legate al nobile Alessandro Buonvisi. La loggia dedicata all’architetto Matteo Civitali rende ancora più affascinante questa location, che da secoli ospita personaggi illustri e momenti indimenticabili.

Invitati e testimoni illustri

Per la cerimonia, sono attesi ospiti di spicco, e i testimoni di Buffon si chiamano Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, mentre per Ilaria, il gruppo di testimoni comprende nomi noti come l’attrice Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e Angela Pedrini. Tra i VIP presenti, si fa il nome dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, anche se la sua presenza non è ancora confermata.

La location segreta del brunch in Versilia

Dopo le nozze, il giorno successivo gli sposi si sposteranno in Versilia per un brunch speciale in compagnia di amici e parenti. Si vocifera che il luogo selezionato per questo evento esclusivo sia uno degli stabilimenti di lusso a Forte dei Marmi, ma circolano anche voci che indicano come possibile location il Bagno La Romanina, un noto stabilimento balneare situato nella provincia di Massa, che appartiene alla famiglia Buffon. L’attesa è palpabile, e tutti gli invitati non vedono l’ora di festeggiare insieme ai due sposi.