Giorgio Armani apre il nuovo complesso residenziale a New York: un immobile costa oltre 20 milioni di euro

Dopo 11 anni, Giorgio Armani ha fatto il suo ritorno a New York con una sfilata che ha segnato anche l’inaugurazione di un nuovo progetto immobiliare e residenziale. L’evento si è svolto in un edificio di 12 piani su Madison Avenue, nel cuore dell’Upper East Side, il quartiere più ricco d’America.





La sfilata Primavera/Estate 2025 è stata solo una parte di un evento più ampio, che ha visto l’apertura ufficiale di Madison Avenue, il nuovo edificio che ospita le boutique Giorgio Armani e Armani/Casa, un Armani/Ristorante affidato allo chef Antonio D’Angelo e le lussuose dimore Giorgio Armani Residences.

Il Complesso Commerciale e Residenziale Armani/Madison

Il complesso si trova su Madison Avenue, in un edificio riprogettato con Sl Green Realty Corp. e lo studio di architettura Cookfox. Le diverse aree del complesso ospitano le collezioni di abbigliamento e accessori femminili, la linea Armani Beauty, le fragranze, gioielli, capi soiree, collezioni maschili e accessori. Inoltre, c’è lo spazio destinato ad Armani/Casa, la parte dedicata all’arredamento, e le lussuose Giorgio Armani Residences.

Gli Appartamenti Armani Residences

Il complesso ospita 10 appartamenti disposti su 12 piani, costruiti nel 2023 e arredati con interni meticolosamente progettati. Misurano in media 500 metri quadrati ciascuno e sono stati venduti a circa 35.000 dollari al metro quadrato. L’attico è stato riservato personalmente da Giorgio Armani.

Secondo quanto riportato sul sito dell’agenzia immobiliare di lusso Highline Residential: “Il complesso ospita 10 appartamenti, venduti a circa 35.000 dollari al metro quadrato.”

In un’intervista esclusiva, Giorgio Armani ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare a New York con questo nuovo progetto. Madison Avenue rappresenta per me un’opportunità straordinaria per espandere il mio marchio e offrire un’esperienza completa ai miei clienti.”

L’apertura del complesso commerciale e residenziale ha portato nuova vita all’Upper East Side di New York, confermandolo come uno dei quartieri più esclusivi e ambiti d’America.

In conclusione, il ritorno di Giorgio Armani a New York con la sfilata Primavera/Estate 2025 ha segnato anche l’inaugurazione di un nuovo e ambizioso progetto immobiliare e residenziale su Madison Avenue, confermando il suo status di icona nel mondo della moda e dell’architettura.