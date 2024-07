Giovane di Locri va al pronto soccorso per un malessere, viene dimesso e muore: la Procura apre un’indagine

Un giovane di Locri, Christian Guarneri, muore poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale locale, sollevando interrogativi sulla qualità delle cure mediche.La comunità di Locri è stata sconvolta dalla tragica morte di Christian Guarneri, un trentaquattrenne della città calabrese. Secondo quanto ricostruito, il giovane si era recato al pronto soccorso dell’ospedale locale per un malessere, ma dopo diverse ore di attesa e alcuni controlli, i medici lo avevano dimesso, non riscontrando alcun problema di salute.





Tornato a casa, tuttavia, Christian avrebbe continuato ad accusare forti dolori, morendo poco dopo. La famiglia ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per fare luce su quanto accaduto, e la salma della vittima è stata trasferita all’ospedale di Reggio Calabria per l’esame autoptico.

L’assessore regionale al Lavoro e alla formazione, Giovanni Calabrese, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia, definendo la tragedia come “una giovane vita spezzata” e una perdita per tutta la comunità locrese, che ha perso “un ragazzo buono, voluto bene da tutti”.

Calabrese ha annunciato che la Regione Calabria ha aperto un’indagine interna per verificare tutte le procedure cliniche eseguite nei confronti di Christian dal suo arrivo in ospedale fino al decesso. Allo stesso tempo, gli approfondimenti della magistratura faranno il loro corso, e se si dovesse trattare di un caso di malasanità con responsabilità mediche ed errore diagnostico, “chi ha sbagliato dovrà pagare”.

Il ricordo della comunità e del club di calcio

Christian Guarneri era molto conosciuto e amato a Locri, tanto che anche la squadra di calcio locale gli ha dedicato un messaggio di cordoglio, definendolo una “figura di spicco e cuore pulsante del club”, un uomo buono, dolce, altruista e disponibile, che ha sempre messo il cuore in tutto ciò che faceva per la sua squadra e la sua comunità.Questa tragica vicenda ha scosso profondamente la città di Locri, sollevando interrogativi sulla qualità e la sicurezza delle cure mediche fornite dall’ospedale locale. La famiglia e le istituzioni chiedono risposte e giustizia per comprendere le reali cause della morte improvvisa di Christian, affinché episodi simili non si ripetano in futuro, ristabilendo la fiducia nel sistema sanitario.