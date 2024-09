Giovane in cerca di funghi a Carrara rinviene un cadavere in decomposizione: forse si tratta di una persona scomparsa

Un grave evento è avvenuto nei boschi tra Noceto e Castelpoggio di Carrara, dove un giovane, mentre cercava funghi, ha incredibilmente rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La drammatica scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di sabato, quando il giovane si è ritrovato di fronte al corpo senza vita di un uomo, situato in una zona di difficile accesso.





Dalle prime ricostruzioni, pare che il corpo si trovasse non lontano dal campo sportivo della località, ma l’area era particolarmente impervia, il che potrebbe spiegare perché nessuno avesse notato il cadavere prima di allora. Solo grazie all’intraprendenza del ragazzo, un abitante del luogo, è stata fatta questa terribile scoperta, mentre si avventurava tra rovi e vegetazione in cerca di funghi.

Subito dopo la scoperta, il giovane ha contattato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto con i reparti della scientifica per eseguire i necessari rilievi e avviare le procedure di rimozione della salma. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara, coadiuvati dai volontari del Soccorso Alpino. Questi ultimi hanno aiutato nel recupero dei resti della vittima.

Gli inquirenti stanno per ora raccogliendo tutti i reperti utili per ricostruire le circostanze del decesso, ma l’attenzione si concentra principalmente nell’identificare il corpo ritrovato. Secondo le primissime analisi, sembra che il cadavere sia rimasto in quel luogo per diverse settimane, con le alte temperature estive che potrebbero aver accelerato il processo di decomposizione.

Per il corpo rinvenuto, sono previsti ulteriori accertamenti come l’autopsia, che servirà a chiarire la causa e i tempi di morte. Al momento, la salma è stata trasferita all’obitorio, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso. Tra le varie ipotesi da considerare, vi è quella secondo cui potrebbe trattarsi di un uomo scomparso a inizio luglio nella stessa area. L’intera comunità è scossa dall’accaduto, e l’indagine continua per fare chiarezza su quanto avvenuto.