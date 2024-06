Giovanna Civitillo, quali saranno i suoi piani dopo l’uscita di Amadeus dalla Rai? L’ironia di Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”

Amadeus dopo il clamoroso divorzio dalla Rai andrà a cercare fortuna sul Nove, mentre sua moglie, Giovanna Civitillo, continuerà a far parte del cast fisso di “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici. La conferma è arrivata proprio dalla padrona di casa nell’ultima puntata di questa stagione. «Siamo arrivati all’esame finale, bisogna vedere se Giovanna sarà promossa, bocciata o… rimandata a settembre!», ha scherzato la futura signora Garrone introducendo la ricetta che avrebbe dovuto fare la moglie di Ama sotto la supervisione dello chef Daniele Persegani. Anche se la ricetta non è riuscita perfettamente, in studio c’è voglia di scherzare e di mandare messaggi positivi in vista della prossima stagione televisiva, la prima senza la “protezione” di Amadeus.





Il botta e risposta tra i tre è pieno di ironia e messaggi come riporta nel dettaglio Nuovo Tv: «Io la voglio rivedere a settembre!», ha sentenziato Persegani. «Per noi invece sei assolutamente promossa», ha risposto Antonella Clerici promuovendo Giovanna a pieni voti.

Giovanna ha promesso che «studierò di più».

Per Giovanna è arrivato il momento di tornare a camminare con le proprie gambe, come ai tempi de L’eredità, quando con i suoi stacchetti ha fatto perdere la testa ad Amadeus. Nel 2009 arriva il loro primo figlio José, che la spinge a dedicarsi alla famiglia, limitandosi a qualche ospitata e collegamento, in qualità di inviata de La vita in diretta e conduttrice del PrimaFestival. Ma, come ha sempre detto: «Non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l’ho fatto». Ora che José è cresciuto, si può tornare nuovamente a pensare anche alla televisione.

Con Amadeus pronto a iniziare una nuova avventura sul Nove, Giovanna si prepara a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama televisivo italiano. La sua determinazione e il suo talento non passeranno inosservati, e il pubblico potrà continuare a seguirla nelle sue nuove sfide professionali. La prossima stagione di “È sempre mezzogiorno!” promette di essere ricca di sorprese e momenti emozionanti, con una Giovanna Civitillo sempre più protagonista.

La separazione lavorativa della coppia rappresenta un nuovo capitolo per entrambi, con Amadeus che si avventura in territori inesplorati e Giovanna che consolida la sua presenza sul piccolo schermo. Sarà interessante vedere come si evolveranno le loro carriere nei prossimi mesi e quali nuovi progetti li vedranno protagonisti.