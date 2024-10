Gisele Bündchen annuncia di essere in attesa del terzo bambino, il primo con il compagno Joaquim Valente

Gisele Bundchen si prepara a diventare madre per la terza volta. La celebre modella è in attesa del suo primo figlio con Joaquim Valente, l’istruttore brasiliano di jiu jitsu. Già madre di Benjamin e Vivian Lake, avuti durante il matrimonio con Tom Brady, Bundchen intraprende un nuovo capitolo della sua vita familiare.

La gravidanza di Gisele Bundchen e la sua nuova vita con Joaquim Valente

La notizia della gravidanza di Gisele Bundchen è stata diffusa per prima dalla rivista americana People. La modella, ora incinta del suo terzo bambino, ha trovato una nuova fonte di gioia accanto a Joaquim Valente, un uomo di 35 anni, che è più giovane di lei di nove. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel giugno 2023, dopo aver mantenuto un rapporto di insegnante e alunna per diverso tempo.





Secondo fonti vicine alla coppia, “Gisele e Joaquim sono entusiasti di questo nuovo capitolo della loro vita e desiderano costruire un ambiente sereno e amorevole per la loro famiglia”. La notizia della gravidanza è stata comunicata anche all’ex marito Tom Brady, in modo che non apprezzasse la novità tramite i social media o altre fonti di informazione.

Il passato di Gisele Bundchen e la sua precedente famiglia

La storia d’amore di Gisele Bundchen con Tom Brady ha visto la luce nel 2009, culminando in un matrimonio e la nascita di due figli: Benjamin, oggi di 14 anni, e Vivian Lake, di 11. Tuttavia, la coppia ha deciso di separarsi nel 2022, come annunciato da Brady attraverso i social, sottolineando l’importanza dei figli e le difficoltà di tale decisione.

Negli ultimi tempi, si era diffusa la voce che Gisele e Joaquim stessero attraversando un momento di crisi, ma anzi l’aspettativa di un nuovo bambino sembra confermare che la loro relazione è più forte che mai. La modella ha trovato in Valente un partner vicino e comprensivo, pronto ad affrontare insieme le sfide della genitorialità.

Con l’arrivo imminente di un nuovo membro della famiglia, Gisele Bundchen si appresta quindi a esplorare un nuovo capitolo della sua avventura come madre. Dopo aver superato le sfide di un divorzio e l’essere madre di due bambini, ora guarda al futuro con speranza e gioia.