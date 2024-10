Gli orari della Formula 1 su TV8 e Sky e le modalità per seguire le gare in televisione e in streaming

Scopri gli orari del Gran Premio del Brasile di Formula 1 2024, il programma dettagliato e le informazioni su come seguire le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara in diretta TV su TV8 e Sky.

La Formula 1 è pronta a entrare nel vivo del suo ventunesimo appuntamento per il Mondiale 2024, con il Gran Premio del Brasile in programma dal 1 al 3 novembre sul celebre circuito di Interlagos a San Paolo. Questo evento rappresenta un’importante tappa per i piloti e le scuderie, che dovranno affrontare una weekend caratterizzato da un formato particolare, includendo una Sprint Race.





Il programma del Gran Premio del Brasile si discosta dal consueto, offrendo un weekend dinamico, dove l’unica sessione di prove libere (FP1) avrà luogo il venerdì, seguita dalla qualifica per la gara sprint. Questa Sprint Race si svolgerà il sabato, prima delle qualifiche tradizionali, che determineranno la griglia di partenza per la gara di domenica, composta da 71 giri e che assegna il maggior numero di punti nel campionato.

A causa delle differenze di fuso orario, gli orari italiani per le varie sessioni sul tracciato di Interlagos saranno diversi da quelli a cui i fan sono abituati. L’intero programma sarà visibile in diretta su Sky, mentre TV8 offrirà la possibilità di seguire la Sprint Race in chiaro, ma trasmetterà le qualifiche e la gara con un certo ritardo.

Dopo i successi delle ultime gare, i riflettori saranno puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, reduci da trionfi ad Austin e in Messico. Sarà interessante vedere se le SF-24 manterranno il loro ritmo vincente anche sul circuito brasiliano. Non si può dimenticare l’attenzione sui rivali, come le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, e sulla Red Bull di Max Verstappen, che potrebbe affrontare una penalità in griglia a causa di un nuovo motore.

F1: Programma orari su TV8 e Sky del GP del Brasile ad Interlagos

Venerdì 1 novembre 15:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1) 19:30: Qualifiche Sprint (Sky Sport F1)

Sabato 2 novembre 15:00: Sprint Race (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) 19:00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 3 novembre 18:00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)



Orari GP Brasile F1 su TV8

Sabato 2 novembre 13:00: Differita Qualifiche Sprint (TV8 e tv8.it) 15:00: Diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it) 21:30: Differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 3 novembre 21:30: Differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)



Dove seguire il GP Brasile F1 in diretta TV e streaming

Le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e il Gran Premio del Brasile della Formula 1 verranno trasmessi in diretta TV esclusivamente da Sky. Il GP di Interlagos sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), e in streaming su SkyGo, oltre a essere disponibile sulla piattaforma NOW previo acquisto del pass sport. La telecronaca sarà curata da Carlo Vanzini, mentre il commento tecnico sarà affidato a esperti come Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

La Sprint Race sarà disponibile in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it. Le qualifiche tradizionali e la gara F1 saranno invece trasmesse in differita a partire dalle ore 21:30 sia il sabato che la domenica.