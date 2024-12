Gli orribili indizi segreti sugli omicidi che la polizia ha trovato nei dipinti e nei disegni “demoniaci” del serial killer John Sweeney

Attenzione: questo articolo contiene rappresentazioni grafiche di violenza.





John Sweeney, protagonista del nuovo dramma della ITV Until I Kill You , è un terrificante serial killer che staccava la testa delle sue vittime dai loro corpi.

Sweeney sta attualmente scontando l’ergastolo, dopo essere stato dichiarato colpevole di tentato omicidio e, in seguito, di due capi d’imputazione per omicidio.

Until I Kill You di ITV racconta la storia della donna sopravvissuta al suo regno del terrore, Delia Balmer.

Secondo le sue memorie del 2017, dopo che i due avevano iniziato a frequentarsi , il comportamento di lui nei suoi confronti aveva iniziato a cambiare fin dall’inizio e, quando lei lo aveva lasciato, lui era entrato in casa sua e l’aveva legata a un letto per diversi giorni.

Nel periodo in cui la teneva legata al letto sotto la minaccia di un coltello e di una pistola, le raccontò di tre omicidi che aveva commesso ad Amsterdam.

In seguito ha dichiarato che il primo campanello d’allarme che l’avrebbe spinta a lasciarlo era stata una borsa verde che aveva trovato.

All’interno c’erano nastro adesivo, una sega, un telo di plastica, guanti Marigold e una corda; in seguito lo definì “un kit per lo smaltimento dei cadaveri pensato per me”.

Dopo essere riuscita a fuggire dalla presa in ostaggio, si è rivolta alla polizia, che ha arrestato Sweeney.

Sweeney venne poi rilasciato su cauzione e, nel 1994, la aggredì per strada con un’ascia, staccandole un dito e lasciandola con diverse ferite da taglio.

Riuscì a sopravvivere solo perché un vicino colpì Sweeney alla testa con una mazza.

Noto come “il cacciatore di scalpi”, fu arrestato solo nel 2001 e, al momento del suo arresto, secondo il Liverpool Echo, la polizia trovò diversi dipinti strazianti, nonché una serie di disegni “demoniaci”.

Si pensava che nei dipinti ci fossero anche diversi indizi.

Un dipinto intitolato “Un weekend romantico per due in Austria” raffigurava un uomo vestito di rosso che accoltellava una donna e, secondo quanto riportato dal The Mirror, l’accusa di Sweeney affermò in seguito che raffigurava lui e Melissa Halstead, scomparsa ad Amsterdam nel 1990 .

Nel frattempo, un altro disegno mostra una donna decapitata e con i piedi tagliati.

La posizione del corpo nel disegno è quella in cui fu trovato il cadavere di Halstead in una valigia quando fu ripescato da un canale.

Un altro collage che realizzò mostrava la sua testa al centro, con una didascalia sopra coperta da liquido correttivo intitolata: “R.I.P. Melissa Halstead”.

Uno dei suoi altri disegni terrificanti era intitolato “Il cacciatore di scalpi”, da cui si pensa derivi il suo soprannome.

Brian Altman QC, il pubblico ministero al processo per l’omicidio del cacciatore di scalpi, ha dichiarato: “La polizia ha scoperto tra i suoi beni schizzi spesso raccapriccianti e demoniaci, dipinti e pagine di versi che rivelano un odio ossessivo e virulento per le donne e una preoccupazione per lo smembramento.

“È l’immagine di un uomo odioso, possessivo e autoritario.