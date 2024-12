Gli scienziati affermano che mangiare un hot dog potrebbe toglierti 30 minuti di vita

Uno studio recente condotto da ricercatori dell’Università del Michigan ha rivelato che mangiare un singolo hot dog potrebbe ridurre in media di 36 minuti l’aspettativa di vita di una persona. Lo studio, che ha analizzato una varietà di cibi ultra-processati, ha anche scoperto che consumare prodotti come salumi, pizza e bibite gassate riduceva in modo simile la durata della vita, anche se in misura minore. Ad esempio, i salumi costano circa 24 minuti e le bibite gassate 12 minuti di vita in media.





I risultati allarmanti evidenziano i pericoli degli alimenti ultra-processati, che rappresentano circa il 75% della tipica dieta americana. Gli esperti di salute avvertono che tali diete sono collegate a oltre 30 condizioni, tra cui alcuni tumori e morti premature. Il **dott. Olivier Jolliet**, ricercatore principale dello studio, ha sottolineato l’urgenza di un cambiamento dietetico, evidenziando che piccoli cambiamenti mirati potrebbero migliorare significativamente i risultati di salute senza stravolgere l’intera dieta.

Il lato positivo è che lo studio ha notato che scelte alimentari più sane possono allungare la vita. Si è scoperto che consumare frutta fresca, verdura e persino panini al burro di arachidi e marmellata aumenta la durata della vita. Tipi specifici di pesce hanno aggiunto fino a 28 minuti in media, evidenziando il netto contrasto tra cibi lavorati e naturali.

I professionisti della salute sono particolarmente preoccupati per l’aumento del cancro al colon tra i giovani, che alcuni suggeriscono possa essere collegato alla crescente dipendenza da diete ultra-processate. Lo studio sottolinea l’importanza di abitudini alimentari consapevoli e l’impatto a lungo termine delle scelte alimentari sulla salute generale.