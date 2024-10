Gli ultimi momenti di Liam Payne: il tragitto con la compagna, la camera in disordine e la tragica caduta dal terrazzo

Il mondo della musica è in lutto dopo la morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il cantante di 31 anni è caduto dal balcone della sua stanza d’hotel Casa Sur a Buenos Aires. Con il passare delle ore, emergono dettagli sulla sua vita nelle ultime ore. Secondo i media argentini, in particolare Clarin, poco prima della tragedia, Liam appariva molto agitato e ha distrutto la suite di lusso prima di cadere dal balcone.





Era in Argentina con la fidanzata Kate Cassidy per il concerto di Niall Horan. Un video di Liam con Kate è stato pubblicato poche ore prima della sua morte.

Secondo TMZ, Liam è arrivato in Argentina il 30 settembre con Kate Cassidy. Ha assistito a un concerto di Niall Horan, anche lui ex One Direction. Poi ha passato il resto della vacanza con la sua ragazza, documentando il viaggio sui social con numerose foto e video. Su Snapchat ha scritto:

Una bellissima giornata in Argentina. Ci godiamo il caffè e la colazione anche se sono già le 13. Ci svegliamo ogni giorno a mezzogiorno, siamo dei perdenti.

Nonostante Liam abbia pubblicato contenuti con Kate fino a poche ore prima della sua morte, sembra che lei sia tornata in Argentina il lunedì 14 ottobre. Liam è rimasto e si è trasferito all’hotel Casa Sur.

La situazione è degenerata mercoledì 16 ottobre. Un intervento al 911 è stato richiesto all’hotel Casa Sur per un “uomo aggressivo apparso sotto effetto di alcol o droghe che stava distruggendo la camera”. Quando la polizia è arrivata, però, Liam era già caduto dal balcone. Il Servizio Medico di Emergenza ha potuto solo constatarne il decesso. Nella caduta da circa 14 metri, Liam ha riportato “lesioni gravissime incompatibili con la vita, non c’era possibilità di rianimarlo”. Gli investigatori non hanno ancora specificato se la caduta fosse accidentale o un suicidio. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze della morte. Clarin ha pubblicato foto della stanza di Liam, mostrando un tavolino con i resti di una candela, un accendino e polvere bianca che si presume sia cocaina. La televisione era distrutta, e in bagno c’erano altre candele e fogli di alluminio bruciati. TMZ riporta che poco prima di morire, Liam ha vagato per l’hotel in modo aggressivo, ha distrutto il computer e poi è stato riportato nella sua stanza. In queste ore, molti fan si sono riuniti sul luogo della tragedia con candele e fiori per onorarlo.