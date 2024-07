Gorizia, hanno lasciato il cane rinchiuso in automobile e si sono recati a fare aperitivo in centro: turisti denunciati

Sono andati a fare un aperitivo in centro a Gorizia, senza preoccuparsi del cane lasciato in macchina. Per questo motivo, due turisti stranieri sono stati denunciati nei giorni scorsi dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina per maltrattamento e abbandono di animale.





Un passante ha notato la povera bestia chiusa nell’auto in uno dei giorni caldi di luglio e ha chiesto aiuto. Attraverso il numero unico di emergenza 112, i militari dell’Arma del capoluogo sono stati allertati.

Dopo aver valutato la gravità della situazione, i carabinieri hanno immediatamente liberato il cane. Hanno poi rintracciato i proprietari, che lo avevano lasciato in macchina con i finestrini leggermente abbassati, forse pensando che questo potesse garantire un ricambio d’aria sufficiente.

L’animale, dopo essere stato reidratato, è stato affidato a un veterinario e portato presso una struttura locale per riprendersi dalle conseguenze del colpo di calore subito. Non è comunque in pericolo di vita.

Per i proprietari, identificati dai carabinieri dopo circa un’ora, è scattata la denuncia. È importante ricordare che l’abbandono di animali è un reato punibile con sanzioni che possono includere multe elevate e anche pene detentive, a seconda della gravità della situazione.

Il numero 112 è da contattare se si è testimoni di maltrattamenti o abbandono di animali, specialmente in episodi come quello di Gorizia in questi giorni: le temperature all’interno di un veicolo chiuso possono salire rapidamente, anche quando si sta all’ombra o con i finestrini leggermente aperti.