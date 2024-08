Gorizia. Un’anziana cade dal balcone del secondo piano e rimane incastrata a testa in giù tra il parapetto e la grondaia. È stata salvata

Brutta esperienza per un’anziana che ha rischiato seriamente la vita questa mattina a San Canzian d’Isonzo, nel Goriziano. A causa di un incidente, è stata trovata incastrata tra il parapetto e la grondaia del suo terrazzo. Fortunatamente, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stata messa in sicurezza e portata in ospedale.





Sottotitolo: Un’anziana rimasta sospesa a testa in giù per diversi minuti, è stata salvata dai Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale per accertamenti medici.

I SOCCORSI

L’operazione di salvataggio è stata avviata pochi istanti prima di mezzogiorno, quando la Sala Operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia ha ricevuto un’apposita richiesta di intervento. L’allerta era stata lanciata dalla Sala Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria, che segnalava la presenza di un’anziana caduta accidentalmente dal terrazzo della propria abitazione e rimasta intrappolata nel vuoto.

Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente, non hanno perso un attimo: l’autoscala della sede centrale è stata prontamente attivata, insieme a una squadra del distaccamento di Monfalcone. Utilizzando la scala in dotazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere la donna, che si trovava in una posizione estremamente precaria, scongiurando il rischio di una caduta fatale.

Dopo aver garantito la sua sicurezza, il team di soccorso ha adottato metodologie avanzate e tecniche di natura speleo-alpinistica per imbragare l’anziana. Grazie a queste attrezzature specializzate, è stata delicatamente calata fino a terra, dove ad attenderla c’era il personale sanitario. Quest’ultimo ha provveduto a trasportarla d’urgenza all’ospedale di Monfalcone per eseguire i necessari accertamenti medici e valutare le sue condizioni.

La dinamica dell’incidente

Investigando la dinamica dell’incidente, è emerso che l’anziana stava svolgendo delle operazioni di manutenzione sul terrazzo, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio. La prontezza del sistema di soccorso ha giocato un ruolo cruciale, permettendo di evitare un esito potenzialmente tragico.

Presente anche la Polizia di Stato, la quale ha provveduto a gestire la situazione e a raccogliere eventuali testimonianze da parte dei vicini, per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo spiacevole avvenimento. Fortunatamente, l’anziana non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso e ha rimarcato l’importanza dell’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco in situazioni d’emergenza.