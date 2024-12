Gout Gout, a 16 anni, più rapido di Usain Bolt: partenza difficile, poi lo scatto è fenomenale

Il mondo dell’atletica è stato recentemente scosso dalle straordinarie performance del giovane velocista australiano Gout Gout, che, nonostante non abbia ancora compiuto 17 anni, ha già attirato l’attenzione internazionale. Con il suo compleanno fissato per il 29 dicembre, Gout ha già dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, guadagnandosi paragoni con il leggendario Usain Bolt, l’uomo più veloce della storia.

Durante i Campionati scolastici australiani di atletica, tenutisi nel Queensland a Brisbane, Gout Gout ha messo in mostra il suo incredibile talento. Ha abbattuto il suo record personale nei 100 metri maschili Under 18, tagliando il traguardo in soli 10,04 secondi. Questo tempo gli ha permesso di superare nettamente tutti i suoi avversari, nonostante il vento a favore. La prestazione ha suscitato l’interesse degli esperti del settore, che hanno iniziato a considerarlo già più veloce di Usain Bolt, il quale, a 21 anni, aveva un record personale di 10,03 secondi sui 100 metri piani.

La facilità con cui Gout Gout corre è impressionante. Quando decide di sfruttare al massimo la sua velocità, lascia tutti dietro di sé. Tuttavia, ciò che colpisce maggiormente è il suo potenziale di miglioramento. C’è ancora molto su cui lavorare, specialmente nella fase di partenza, dove risulta ancora un po’ macchinoso e sgraziato. Durante la semifinale dei Campionati scolastici australiani di atletica, il divario creato tra lui e gli avversari è stato evidente solo negli ultimi 50 metri di gara.

La giovane età di Gout Gout e la sua capacità di migliorarsi costantemente fanno crescere le aspettative nei suoi confronti. In precedenza, il suo record personale era di 10,29 secondi, già superato nell’ultima competizione. Anche se il tempo di 10,04 secondi ottenuto in semifinale non è stato ufficialmente registrato a causa del vento favorevole, il tempo di 10,17 secondi ottenuto in finale è stato confermato come nuovo record mondiale Under 18 dei 100 metri piani.

Avere tempi così competitivi prima ancora di compiere 17 anni pone Gout Gout tra i principali candidati a sfidare i record stabiliti da Usain Bolt. La somiglianza nelle movenze tra i due atleti è stata notata da molti osservatori. Ora resta da vedere se il suo potenziale sfidante, il quattordicenne britannico Divine Iheme, sarà in grado di rispondere alle impressionanti prestazioni del giovane australiano.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori sottolineano quanto sia raro vedere un talento così precoce. “Era tutto tossico”, ha dichiarato un esperto riferendosi alla pressione che i giovani atleti possono subire quando vengono paragonati a leggende del calibro di Bolt. Tuttavia, nel caso di Gout, sembra che la giovane stella sia pronta ad affrontare la sfida con determinazione e umiltà.

La crescita esponenziale delle sue prestazioni suggerisce che siamo solo all’inizio della sua carriera. Gli allenatori stanno lavorando intensamente per affinare la sua tecnica e migliorare ulteriormente la sua partenza. Con l’approccio giusto e un allenamento mirato, Gout Gout potrebbe davvero avvicinarsi ai record mondiali nei prossimi anni.

I fan dell’atletica leggera attendono con ansia le prossime competizioni per vedere come si evolverà la carriera di questo giovane prodigio. La pressione su di lui è alta, ma la sua capacità di gestire le aspettative potrebbe fare la differenza nella sua ascesa nel panorama mondiale.

In conclusione, Gout Gout rappresenta una nuova speranza per l’atletica australiana e mondiale. Con il giusto supporto e un continuo miglioramento delle sue abilità, potrebbe davvero lasciare un segno indelebile nella storia dello sport. La sua storia è solo all’inizio e promette di essere avvincente per chiunque segua con passione l’atletica leggera.

SORRY WHAT?!👂 10.04? 👀

Teenage sensation Gout Gout gets the crowd roaring with a spectacular though windy 10.04 (+3.4) performance in his U18 100m Heat – the fourth fastest time in all conditions by an Australian in history.

Stay tuned for the final at 3:40pm AEST. Tune in… pic.twitter.com/UbXfzH5mj6

— Athletics Australia (@AthsAust) December 6, 2024