Grande esordio al box office per Bad Boys – Ride or Die

Dopo uno dei peggiori weekend di sempre, il box office riesce a risollevarsi grazie a un nuovo arrivo molto importante. Inoltre, l’Italia tenta di attirare nuovi spettatori con l’iniziativa dei Cinema Days. I risultati saranno stati soddisfacenti? Vediamo tutti i titoli che sono entrati nella classifica del box office del weekend.





Bad Boys – “Ride Or Die” Trionfa al Box Office

Bad Boys: Ride Or Die ha esordito al primo posto del box office americano, incassando ben 56 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 48 milioni nel resto del mondo, per un totale di 104,6 milioni di dollari. Questo rappresenta il secondo miglior esordio della saga, con una differenza minima rispetto a Bad Boys For Life, che aveva incassato 59 milioni di dollari in America e 46 milioni nel resto del mondo, totalizzando 105 milioni di dollari.

Il fatto che il risultato sia quasi identico al precedente è significativo, soprattutto considerando che Bad Boys For Life fu l’ultimo grande esordio prima della pandemia, terminando la sua corsa a 426 milioni di dollari. Nonostante l’interruzione imposta dalla pandemia, si trattò di un grande successo.

Con un ottimo passaparola, attestato da una A- al Cinemascore, Bad Boys: Ride Or Die potrebbe superare il precedente film della saga. Anche con un risultato leggermente inferiore, sarebbe comunque un trionfo per Sony che ha investito 100 milioni di dollari. Basterebbero infatti 300 milioni di dollari per rientrare nei costi, un obiettivo realistico.

Questo grande esordio rappresenta anche un momento cruciale per Will Smith, dimostrando che, nonostante il controverso schiaffo agli Oscar, l’attore conserva ancora l’affetto del pubblico. I primi risultati di Bad Boys: Ride Or Die danno una boccata d’aria fresca a un box office che rischiava di rimanere vuoto fino all’arrivo di Inside Out 2.

“The Watchers – Loro Ti Guardano” Parte Male

Tra le sorprese al box office c’è Garfield: Una Missione Gustosa, che con un calo del 29% ha incassato 10 milioni di dollari, portando il totale mondiale a 192 milioni di dollari. Non solo supererà facilmente i 200 milioni, ma ha anche iniziato ad entrare in una zona profittevole con un budget di soli 60 milioni di dollari. Questo risultato positivo è un buon segnale per la lenta ripresa del settore.

If: Gli Amici Immaginari ha raggiunto una propria stabilità, scendendo solo del 24% e incassando 8 milioni di dollari. Nonostante questo, i 160 milioni di dollari totali non bastano a coprire il budget di 110 milioni di dollari, creando il primo vero flop per Ryan Reynolds dopo anni di successi.

Al quarto posto, The Watchers: Loro Ti Guardano, debutto di Ishana Night Shyamalan, ha incassato solo 11,7 milioni di dollari. La Warner Bros ha investito 30 milioni di dollari per i diritti di distribuzione, aspettandosi almeno 50 milioni di dollari, un obiettivo che appare difficile da raggiungere.

Furiosa: A Mad Max Saga – Un flop al Box Office

Furiosa: A Mad Max Saga ha subito un calo drastico del 61%, incassando solo 4 milioni di dollari, portando il totale mondiale a 144 milioni, ben al di sotto del budget di 168 milioni di dollari. Questo rappresenta il maggior flop della saga di Mad Max.

The Fall Guy ha incassato poco meno di 165 milioni di dollari in America, con un risultato più contenuto considerando il budget di 130 milioni di dollari.

Kinds Of Kindness Delude in Italia

In Italia, l’inizio dei Cinema Days non basta a risollevare un box office desolante. Me Contro Te: Operazione Spie ha incassato solo 139.460 euro nella prima domenica, portando il totale a 486.079 euro nel secondo weekend.

Kinds Of Kindness ha esordito con 389.054 euro, un risultato inferiore ai 2 milioni di Povere Creature, ma simile ai 420.574 euro di La Favorita, che raggiunse i 3 milioni di euro grazie al passaparola e alle nomination agli Oscar.

L’esordio di The Watchers: Loro Ti Guardano con 237.730 euro conferma l’incapacità degli horror di raggiungere il milione di euro a fine corsa.

In conclusione, il box office mondiale e quello italiano mostrano segni di ripresa alternati a continue difficoltà. Tuttavia, esordi come quello di Bad Boys: Ride Or Die rappresentano un segnale positivo in un mercato ancora in bilico tra successi e delusioni.