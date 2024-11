Grande Fratello, Alfonso D’Apice e la lite per gelosia con Federica Petagna: “Non voglio più esserci per te, scegli Stefano”

La gelosia di Alfonso D’Apice ostacola la possibile riconciliazione con Federica Petagna al Grande Fratello. Tra accuse e chiarimenti, la tensione cresce nella casa.





Al Grande Fratello, il rapporto tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna sembra attraversare una fase critica. La gelosia di D’Apice potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per un possibile riavvicinamento con la gieffina. Nelle ultime ore, infatti, i due concorrenti si sono confrontati in modo acceso, scambiandosi accuse e dichiarazioni che hanno messo in luce le loro divergenze.

Durante un dialogo, D’Apice ha rivolto una critica diretta a Federica, affermando: “Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo”. La risposta di Petagna non si è fatta attendere: “Non siamo fidanzati”. Questo scambio di battute ha evidenziato come i due abbiano percezioni differenti sul loro legame.

Nel frattempo, Alfonso D’Apice sta trascorrendo del tempo nel Tugurio insieme ad altri concorrenti, mentre Federica Petagna si trova nella casa principale. Nonostante la distanza fisica, i due hanno cercato di comunicare attraverso la porta che separa le due aree. Durante uno di questi tentativi, D’Apice ha chiesto a Petagna se avesse avuto fastidi riferendosi alla presenza di Stefano Tediosi, un altro concorrente. La risposta di Federica è stata chiara: “È tutto normale, stiamo parlando”.

Tuttavia, questa spiegazione non ha placato le insicurezze di D’Apice, che ha ribadito la sua posizione: “Quando parli con me sembri una persona e quando non ci sono ti comporti in un altro modo”. Di fronte a queste parole, Petagna ha deciso di chiarire ulteriormente la sua posizione: “Non siamo fidanzati, mi sto prendendo del tempo per valutare tante cose”.

Le parole di Federica Petagna non hanno convinto Alfonso D’Apice, che ha interpretato il desiderio della gieffina di riflettere come un segnale che lei voglia isolarsi per pensare. “Tempo per te stessa vuol dire tu da sola”, ha dichiarato il concorrente, sottolineando che si aspettava che Federica evitasse di interagire con altri, come Stefano Tediosi. La gieffina ha risposto alle critiche spiegando: “Qua dentro è impossibile stare sola”.

La situazione si è ulteriormente complicata quando D’Apice ha ricordato a Petagna che lei gli aveva detto di aver chiuso definitivamente con una persona del passato. “Io mi sono esposto perché tu avevi detto che avevi chiuso definitivamente, mi avevi detto di aver chiuso al 100%”, ha ribadito il gieffino. Di fronte a queste accuse, Federica ha cercato di spiegarsi: “Sì, sono andata lì per chiudere. Però poi mi fanno delle domande, devo rispondere e analizzo anche le mie risposte. Se mi chiedono: ‘Quella persona ti è indifferente al 100%?’, non posso dire di sì. Non lo è”.

La risposta di Petagna non ha soddisfatto D’Apice, che l’ha accusata di non essere completamente sincera. “Allora non sei sincera al cento per cento. Io non la penso così, non è questo il modo di vivere e di comportarsi. Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa”, ha detto il gieffino, manifestando il suo disappunto.

Nonostante i tentativi di chiarimento da parte di Federica, la tensione tra i due è rimasta alta. La gieffina ha cercato di spiegare che le sue intenzioni erano state fraintese: “Io ti ho detto che ho chiuso ma tu sei stato il primo a dire: ‘Non sento che hai chiuso quella cosa al 100%’. Mi avevi chiesto di non parlare con lui, ma io ti avevo detto che non poteva essermi indifferente”.