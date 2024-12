Grande Fratello, Amanda Lecciso al centro delle accuse: il gruppo si scontra, ma arriva il richiamo ufficiale

La tensione nella Casa del Grande Fratello continua a salire, con accuse e scontri sempre più frequenti tra i concorrenti. Nella serata di mercoledì 18 dicembre, al centro dell’attenzione è finita Amanda Lecciso, coinvolta in una discussione accesa con Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Giglio e Tommaso. Le accuse mosse ad Amanda riguardavano presunte conversazioni senza microfono, gesto vietato dalle regole del reality, che ha scatenato un vero e proprio confronto.





Amanda accusata di aggirare le regole

La discussione è iniziata quando Mariavittoria, Shaila e gli altri hanno accusato Amanda di togliersi il microfono per poter parlare senza essere ascoltata dalla regia. Un’accusa che Amanda ha prontamente respinto, chiedendo spiegazioni: “Con chi, almeno? Se io non lo faccio e qualcuno lo dice, vorrei almeno essere illuminata,” ha risposto, mostrando una certa fermezza.

A inasprire la situazione è stato Tommaso, che dietro Amanda ha aggiunto: “Ogni tanto se lo leva.” Proprio in quel momento, però, è arrivato l’intervento della regia: “Tommaso, il microfono,” hanno intimato dagli altoparlanti della Casa, sottolineando che lo stesso idraulico non stava indossando il dispositivo, contravvenendo alle regole.

Amanda risponde con ironia

L’episodio è stato colto al volo da Amanda per ironizzare sulla situazione. “Eh, metti il microfono, Tommaso,” ha detto con tono tagliente, ribaltando le accuse che fino a quel momento aveva subito. L’intervento del Grande Fratello ha creato un momento imbarazzante per il gruppetto accusatore, soprattutto per Tommaso, che si è trovato al centro di una piccola figuraccia.

Mariavittoria e le tensioni con Amanda

Il confronto con Amanda è solo l’ultimo capitolo di una serie di tensioni tra lei e Mariavittoria. Se all’inizio del reality le due sembravano avere un buon rapporto, ora tra loro si è creata una crepa difficile da sanare. Mariavittoria ha più volte espresso il suo malcontento nei confronti di Amanda, accusandola di essere manipolatrice e poco sincera. “Non riesco ad avvicinarmi a te se ti vedo nel letto a parlare con Alfonso e Javier. Sono due persone con le quali ora non riesco ad avere un dialogo. Non mi fido di Amanda,” aveva dichiarato Mariavittoria in un confronto precedente con Javier Martinez.

Le reazioni del pubblico

L’intervento del Grande Fratello e la risposta pronta di Amanda hanno scatenato il dibattito anche sui social, dove il video della scena è diventato virale. Gli utenti si sono divisi tra chi ha difeso Amanda e chi invece ha criticato il comportamento di Mariavittoria e degli altri concorrenti coinvolti.

Tra i commenti più accesi:

“Amanda lucida. Ha capito i giochetti di Maria Vittoria e ne ha le palline piene. Vogliamo capirla?“

“Mavi è paranoica e rosica perché Amanda è stata la preferita della Casa.“

“Tommaso ce l’ha con Amanda perché lei ha capito che Mariavittoria non lo vuole proprio e lui non lo accetta. Maschilista oppressivo.“

Altri, però, hanno preso le difese del gruppo: “Amanda è abile a rigirare le situazioni a suo favore. Stavolta ha avuto solo fortuna con l’intervento della regia.”

Il ruolo della regia e il richiamo ufficiale

L’intervento del Grande Fratello non è passato inosservato e ha messo in evidenza come il rispetto delle regole sia fondamentale nel reality. Anche se Amanda ha usato l’episodio a suo vantaggio, resta alta l’attenzione sulla possibilità che alcuni concorrenti cerchino di aggirare le regole per avere momenti di privacy non consentiti.

Un confronto che segna nuove dinamiche

La serata ha segnato un nuovo capitolo nelle relazioni della Casa, mostrando quanto le tensioni personali possano influenzare le dinamiche di gruppo. Amanda, con la sua capacità di mantenere il sangue freddo, ha guadagnato punti agli occhi di alcuni spettatori, mentre il gruppo di Mariavittoria, Shaila e Tommaso ha mostrato qualche crepa nella propria strategia.

Resta da vedere come evolveranno i rapporti tra i concorrenti e se il Grande Fratello deciderà di intervenire nuovamente per chiarire le accuse mosse ad Amanda. Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con interesse le dinamiche della Casa, che si fanno sempre più imprevedibili.