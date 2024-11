Grande Fratello, Antonio Fico accusa Federica Petagna: “Non voleva che emergesse il nostro flirt perché…”

Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica si è concentrata su Federica Petagna, concorrente del Grande Fratello, e sulle voci riguardanti presunti flirt prima del suo ingresso nella Casa. Tra le varie testimonianze emerse, spiccano quelle di Antonio Fico, cugino di un ex volto di Temptation Island, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista a Fanpage.





Le speculazioni sui rapporti sentimentali di Federica Petagna sono esplose dopo la sua rottura con Alfonso D’Apice e la partecipazione a Temptation Island. Durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello, l’ex tentatore Stefano Tediosi, oggi concorrente del reality, ha chiesto chiarimenti direttamente a Federica, mettendola di fronte alle insinuazioni su possibili frequentazioni con Giovanni De Rosa e con Antonio Fico. La gieffina, però, ha negato tutto, minimizzando le accuse e respingendo l’idea di flirt o baci con entrambi.

Nonostante la smentita di Federica, le dichiarazioni dei suoi presunti ex continuano a fare notizia. Dopo le affermazioni di Giovanni De Rosa in due interviste rilasciate a Lollo Magazine e a Casa Lollo, anche Antonio Fico ha scelto di intervenire, chiarendo il legame con la gieffina e accusandola di voler nascondere la loro relazione per paura di conseguenze legate al suo passato televisivo.

In un’intervista a Fanpage, Antonio Fico ha raccontato i dettagli della loro frequentazione, dichiarando: “Me lo aveva detto fin da subito che non voleva si sapesse, ma desiderava frequentarmi lo stesso. In pubblico cercava di nascondersi, di non farsi vedere troppo vicina a me, e io la assecondavo perché sosteneva di avere paura che Temptation Island la sanzionasse. La sua edizione stava ancora andando in onda, e temeva che la produzione potesse multarla se fosse stata vista in giro con un altro ragazzo.”

Le parole di Fico delineano una relazione fatta di segreti e precauzioni, dettate dalla paura di ripercussioni professionali. L’ex tentatore ha aggiunto ulteriori dettagli, sottolineando di aver rispettato la volontà di Federica anche dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello: “La sentii il giorno prima che entrasse nella Casa. Mi chiamò insistentemente per raccomandarmi di non raccontare nulla. Si era spaventata perché Deianira Marzano aveva pubblicato la foto in cui la tenevo in braccio. Se sono stato zitto fino a oggi è perché ho fatto una promessa, e, da uomo, ho voluto mantenere il segreto come lei desiderava.”

La situazione, però, è cambiata con l’intervento di Stefano Tediosi al Grande Fratello, che ha fatto emergere i presunti flirt di Federica. Fico ha spiegato di essersi sentito offeso dalle dichiarazioni secondo cui tra lui e la gieffina ci sarebbe stato solo un bacio occasionale: “Se al GF sento Stefano raccontare che tra me e Federica ci sarebbe stato un unico bacio dettato solo dall’ubriachezza, mi stranisco. Un bacio dettato dall’ubriachezza non dura tre settimane. Mi sono sentito offeso.”

Le rivelazioni di Antonio Fico aggiungono un nuovo capitolo al complesso intreccio che circonda Federica Petagna. La gieffina si trova ora al centro di un vortice di polemiche, alimentato non solo dalle parole di Fico, ma anche dalle dichiarazioni di altri uomini che sostengono di aver avuto una relazione con lei. Tra questi, Giovanni De Rosa ha ribadito il loro legame, mentre Stefano Tediosi ha accusato pubblicamente Federica di non essere stata sincera.

La vicenda ha sollevato interrogativi sul comportamento di Federica Petagna sia dentro che fuori la Casa. Da un lato, la gieffina insiste nel negare ogni accusa, cercando di proteggere la propria immagine pubblica. Dall’altro, le testimonianze di Fico e De Rosa sembrano dipingere una realtà diversa, fatta di relazioni nascoste e compromessi.

Nel frattempo, i fan del Grande Fratello continuano a discutere animatamente sui social, schierandosi tra chi sostiene Federica e chi invece dà credito alle parole di Fico. La questione rimane aperta e promette ulteriori sviluppi, soprattutto considerando l’attenzione mediatica che il reality show attira quotidianamente.

Se da un lato Antonio Fico si dice soddisfatto di aver chiarito la propria posizione, dall’altro resta da capire come queste rivelazioni influiranno sull’esperienza di Federica Petagna al Grande Fratello. Per il momento, la gieffina si mantiene ferma sulle sue dichiarazioni, rifiutando ogni accusa e concentrandosi sul percorso nel programma.