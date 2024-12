Grande Fratello: ascolti inaspettati dopo gli ingressi di Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbandà. Il reality torna a far discutere

L’edizione 2024 del Grande Fratello sembrava destinata a segnare un ulteriore calo d’interesse, ma l’ultima puntata ha regalato una sorpresa inattesa. Con l’ingresso di Eva Grimaldi, Stefania Orlando e del rugbista Maxime Mbandà, il programma ha registrato un incremento negli ascolti, raggiungendo numeri significativi che hanno stupito sia il pubblico che gli addetti ai lavori.





Dopo settimane di polemiche e critiche sul format, ritenuto da molti stanco e privo di novità, i dati di ascolto di lunedì sera hanno segnato una svolta. Sono stati quasi 3 milioni i telespettatori collegati, con una media di 2 milioni e 277mila spettatori e uno share del 19,1%, che ha raggiunto picchi del 30% dopo la mezzanotte. Numeri che hanno riportato ottimismo attorno a un’edizione spesso messa in discussione.

Il Grande Fratello ha attraversato un lungo percorso da quando, il 14 settembre 1999, debuttò su Canale 5 come il primo esperimento di reality show in Italia. All’epoca, la trasmissione fece registrare un clamoroso successo, con picchi di share fino al 60% durante la finale. Tuttavia, negli ultimi anni, gli ascolti si sono progressivamente ridotti, con un pubblico sempre più critico verso le dinamiche del programma.

Eva Grimaldi e Stefania Orlando, entrambe già note al pubblico per le loro precedenti partecipazioni al reality, hanno portato una ventata di novità con il loro ritorno nella casa. Le due icone dello spettacolo, insieme a Maxime Mbandà, hanno aggiunto spessore alle dinamiche del gioco, attirando anche l’attenzione di chi si era allontanato dal programma. L’ingresso delle due donne, in particolare, è stato accolto con entusiasmo sui social, dove molti spettatori le hanno descritte come “le comari di cui avevamo bisogno.”

La rinnovata attenzione non è stata però merito solo dei nuovi ingressi. A catalizzare il pubblico ci sono state anche le vicende personali e sentimentali dei concorrenti già in casa, come la fine della relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La decisione di Lorenzo di lasciare Shaila, motivata da un confuso “la amo troppo”, ha acceso dibattiti e speculazioni sia tra i coinquilini che tra gli spettatori.

In particolare, l’episodio ha suscitato una serie di reazioni sui social, con utenti divisi tra chi sostiene Lorenzo e chi invece difende Shaila, accusando Lorenzo di incoerenza. Questa vicenda, unita ai commenti pungenti di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, che non hanno esitato a esprimere le loro opinioni sulle relazioni all’interno della casa, ha contribuito a creare un’atmosfera di grande interesse.

Alfonso Signorini, conduttore del programma, non ha ancora commentato i nuovi dati d’ascolto, ma è probabile che nella prossima puntata approfitti dell’occasione per rispondere alle critiche ricevute. In passato, Signorini è stato oggetto di attacchi per la gestione del reality, accusato di puntare troppo su dinamiche già viste e poco innovative. Tuttavia, con i risultati di lunedì sera, potrebbe arrivare una rivincita per il conduttore e per il team di produzione.

Gli ascolti in crescita rappresentano una boccata d’aria fresca per un programma che stava faticando a ritrovare il suo posto nell’affollato panorama televisivo. Le storie personali, come quella di Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè, e il dibattito su possibili relazioni tra concorrenti come Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, stanno contribuendo a tenere alta l’attenzione.

La strategia di introdurre concorrenti di forte richiamo come Eva Grimaldi e Stefania Orlando sembra dunque aver funzionato. Le due, con il loro carisma e la capacità di creare dinamiche interessanti, sono riuscite a dare una scossa al gioco, riportando un po’ dell’entusiasmo che caratterizzava le prime edizioni del reality.

Mentre il pubblico continua a seguire con attenzione le vicende della casa, resta da vedere se questo incremento negli ascolti sarà solo un episodio isolato o l’inizio di una ripresa più duratura. Quel che è certo è che il Grande Fratello ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, offrendo nuove storie e personaggi in grado di catturare l’interesse degli spettatori.