Grande Fratello: Bernardo getta la spugna con Amanda Lecciso, la situazione si complica

Nella Casa del Grande Fratello, non sono mancati i colpi di scena, e tra le storie più discusse c’è quella che ha visto protagonista Bernardo, il fratello di Jovanotti, e Amanda Lecciso. Sebbene l’attenzione sia stata spesso catturata dalla relazione travolgente tra Lorenzo e Shaila, o dai contrasti tra altri concorrenti, anche Bernardo ha mostrato un forte interesse per Amanda. Questo legame, tuttavia, non è stato privo di ostacoli.





Amanda, pur sembrando attratta da Bernardo, ha mantenuto una certa distanza, alimentando la tensione tra lui e Maxime Mbandà, che ha manifestato il suo interesse per la stessa concorrente. Le discussioni tra i due uomini sono diventate evidenti, con scambi di parole accese: “Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando e Max l’ha mandato a fan**o tre o quattro volte.”* Questo ha suscitato una reazione di sorpresa tra gli altri, che non si aspettavano un simile scontro. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Maxime ha affrontato direttamente Bernardo, dicendogli: “Berni, sai perché io e te non abbiamo speranze? Amanda ha occhi solo per un uomo.” La rivelazione ha lasciato Bernardo visibilmente perplesso, scatenando un momento di grande delusione.

Secondo Maxime, il fortunato sarebbe Javier, con cui Amanda sembra aver legato molto durante il programma. Tuttavia, questa teoria è stata smentita da Alfonso Signorini e Lorenzo, che hanno minimizzato l’ipotesi di una relazione tra i due. Alfonso, conoscendo bene Amanda, ha spiegato che lei potrebbe essere frenata dal suo passato, in particolare dal matrimonio e dai figli. La concorrente, infatti, sembra concentrata su se stessa e sulla sua famiglia, prendendosi del tempo per riflettere.

Bernardo, però, non sembra intenzionato a mollare facilmente. Il fratello di Jovanotti ha ammesso di essere profondamente attratto da Amanda: “Vicino a lei spariscono tutte,” ha confessato, sottolineando quanto gli piaccia il suo mondo, compresa la sua esperienza di madre. Nonostante ciò, ha anche rivelato di non voler essere invadente, sentendo che a una certa età, come la sua, sarebbe inappropriato forzare troppo una situazione.

Nonostante le sue esitazioni, Alfonso ha cercato di incoraggiare Bernardo a non arrendersi, spingendolo a continuare a corteggiare Amanda, pur con cautela. La dinamica tra i due sembra essere in continua evoluzione, e chissà, forse Bernardo troverà il coraggio di fare il prossimo passo, se non ci saranno ulteriori ostacoli nel loro cammino.