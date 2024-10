Grande Fratello: Federica Petagna svela che Alfonso potrebbe essere in compagnia di un’altra donna: “Spero che sia onesto”

Federica Petagna, recentemente entrata nella casa del Grande Fratello, ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento dell’ex Alfonso D’Apice. La ex protagonista di Temptation Island ha rivelato che Alfonso sembra già aver voltato pagina nella sua vita sentimentale. Alcune dichiarazioni della Petagna, provenienti direttamente dalla Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno attirato l’attenzione del pubblico. Nonostante Federica stia attualmente frequentando il single Stefano Tediosi, ha lamentato la mancanza di sincerità da parte di Alfonso riguardo ai suoi sentimenti.





Federica Petagna: “Con Alfonso D’Apice era finito l’amore”

“Era finito l’amore”, ha affermato Federica durante una discussione con le colleghe del programma Non è la Rai riguardo alla sua relazione con Alfonso. “Il nostro rapporto era caratterizzato da un costante silenzio. Non affrontavamo i problemi e le discussioni rimanevano irrisolte. Alla fine, è arrivato il momento della rottura. Se avessimo agito diversamente, magari le cose sarebbero andate diversamente. Ma i sentimenti non si possono controllare”. Federica ha inoltre manifestato il suo rammarico per la mancanza di onestà da parte di Alfonso:

Sai cosa mi fa rimanere male? Ho sempre cercato di essere sincera riguardo alla mia nuova relazione, mentre Alfonso, pur essendo triste, sta tentando di rifarsi una vita. Vorrei solo che fosse un po’ più onesto con me.

Il silenzio di Alfonso D’Apice

Contrariamente a Federica, Alfonso D’Apice ha scelto un approccio molto riservato. Non ha rilasciato commenti circa la sua ex fidanzata o le ragioni che l’hanno portato a mettere fine alla loro storia d’amore. Anche Stefano Tediosi, il nuovo interesse di Federica, rimane nell’ombra, evitando ogni tipo di dichiarazione pubblica riguardo al loro legame. Questa discrezione da parte di entrambi suscita curiosità nel pubblico, che attende risposte e chiarimenti sulle dinamiche tra i due.