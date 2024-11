Grande Fratello, il pubblico contro Lorenzo Spolverato: “Atteggiamento inaccettabile, deve essere espulso”

Al Grande Fratello, il comportamento di Lorenzo Spolverato continua a suscitare polemiche accese, con l’hashtag “#Lorenzofuori” in tendenza sui social. Il modello è sotto accusa per un gesto ritenuto offensivo e volgare nei confronti del coinquilino Javier, che ha indignato il pubblico e alimentato richieste di provvedimenti drastici. La puntata di questa sera, condotta da Alfonso Signorini, potrebbe rappresentare un momento cruciale per il futuro di Lorenzo nella casa.





Un gesto che scatena la bufera

Il recente episodio che ha scatenato la rabbia dei telespettatori vede Lorenzo protagonista di un comportamento giudicato da molti come “bullo e irrispettoso”. Secondo le immagini diventate virali sui social, Lorenzo, dopo aver fatto la doccia, si sarebbe asciugato le parti intime sui vestiti di Javier, o quantomeno avrebbe mimato l’azione. Alcuni utenti hanno persino ipotizzato che il gesto potesse rappresentare un’imitazione di fare pipì sugli abiti del coinquilino.

Indipendentemente dall’interpretazione, il gesto è stato definito da molti utenti sui social come “orrendo, volgare e inaccettabile”. Alcuni spettatori hanno dichiarato che tali atteggiamenti non possono trovare spazio in un programma televisivo, e hanno richiesto a gran voce la sua espulsione immediata. Frasi come “Questo non è intrattenimento, è bullismo” e “Non possiamo tollerare certi atteggiamenti in diretta nazionale” sono state ripetute centinaia di volte su X, dove il video ha continuato a circolare.

Un comportamento reiterato, accuse anche da Beatrice Luzzi

Le critiche nei confronti di Lorenzo non si limitano all’episodio con Javier. Da giorni il modello è al centro di polemiche per il suo atteggiamento spesso definito aggressivo e autoritario. Anche Beatrice Luzzi, un’altra concorrente del reality, ha espresso il suo dissenso nei confronti di Lorenzo, affermando che avrebbe “superato molti limiti”.

Le tensioni tra Lorenzo e altri coinquilini non sono una novità, ma l’ultimo gesto sembra aver rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Numerosi utenti sui social stanno chiedendo che il Grande Fratello intervenga con un provvedimento severo, sottolineando che non è la prima volta che Lorenzo si rende protagonista di comportamenti che alimentano polemiche.

Le reazioni del pubblico e le richieste di espulsione

La reazione del pubblico è stata immediata e particolarmente dura. Molti hanno minacciato di boicottare il programma se non verranno presi provvedimenti seri nei confronti di Lorenzo. Alcuni spettatori hanno sottolineato che un gesto del genere, oltre a essere offensivo verso Javier, invia un messaggio sbagliato al pubblico, specialmente ai più giovani che seguono il programma.

Tra i commenti più diffusi sui social si leggono: “Se il Grande Fratello non prende provvedimenti, smetterò di guardarlo”, “Questo è bullismo e deve essere punito” e “Non possiamo normalizzare certi comportamenti in TV”.

Cosa accadrà nella puntata di questa sera?

La puntata in diretta di questa sera si preannuncia decisiva per Lorenzo Spolverato. Il conduttore Alfonso Signorini, già in altre occasioni, ha dato spazio alle richieste del pubblico in merito a episodi controversi nella casa. Tuttavia, resta da capire se gli autori del programma decideranno di adottare misure disciplinari nei confronti di Lorenzo o se il concorrente riceverà un semplice richiamo.

Lorenzo, ma sei serio?

Vediamo se pensiamo tutti la stessa cosa:

cosa avrebbe voluto fare sui vestiti di Javier? io attendo con ansia uno scontro tra Javier e Lorenzo.

Se già aveva superato dei limiti, è bastato l’ingresso di un maranza come lui per peggiorarlo#grandefratello https://t.co/xgaVD4sqS1 pic.twitter.com/ptT0qggAQ0 — Benedetta 👧🏻❤️‍🔥🖤 (@__itsBeBe) November 18, 2024