Grande Fratello, il pubblico difende Tommaso: “Mariavittoria e Alfonso esagerano, non se lo merita”

La vicenda sentimentale che coinvolge Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, e Alfonso D’Apice continua a essere uno dei temi più dibattuti all’interno della Casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, il triangolo ha raggiunto nuove vette di tensione, lasciando il pubblico indignato per il trattamento riservato a Tommaso, che molti considerano vittima di una narrazione distorta.





Una storia tormentata

Il rapporto tra Tommaso e Mariavittoria ha attraversato fasi altalenanti fin dall’inizio del programma. La loro connessione sembrava solida nei primi giorni, ma l’ingresso di Alfonso e la sua crescente amicizia con Mariavittoria hanno destabilizzato il legame.

Durante una puntata, Mariavittoria ha ammesso di non essere innamorata di Tommaso, nonostante i momenti intimi condivisi. Questo ha lasciato Tommaso in una posizione vulnerabile, soprattutto quando Alfonso ha iniziato a inserirsi nella dinamica, facendo sentire il ragazzo escluso e confuso. “Non voglio essere una scelta tra due persone”, ha dichiarato Tommaso, evidenziando la difficoltà della situazione.

Il bacio in giardino e l’accusa contro Tommaso

Nelle ultime ore, la situazione è ulteriormente precipitata. Mariavittoria e Alfonso si sono avvicinati ancora di più, arrivando a scambiarsi un bacio appassionato in giardino. Questo gesto ha scatenato nuove polemiche, poiché la coppia ha iniziato a descrivere Tommaso in termini negativi, dipingendolo come una persona possessiva e opprimente.

Mariavittoria ha fatto intendere che Tommaso le stia causando sofferenza con le sue pressioni, mentre Alfonso ha sostenuto che il ragazzo abbia atteggiamenti controllanti. Queste affermazioni hanno alimentato un clima di ostilità nei confronti di Tommaso, sia all’interno della Casa che nel dibattito tra i fan del programma.