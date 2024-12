Grande Fratello, Javier provoca Shaila: “Tua madre preferiva me”. La ballerina risponde tra divertimento e fastidio

Al Grande Fratello, il confronto tra Shaila Gatta e sua madre, la signora Lucia, continua a far discutere, dentro e fuori dalla Casa. Dopo la visita che ha scosso la ballerina, è stato Javier Martinez, il pallavolista argentino, a cogliere l’occasione per punzecchiare Shaila e il suo attuale flirt, Lorenzo Spolverato.





La presenza di mamma Lucia nella Casa è stata dirompente. Durante il confronto in diretta, la donna ha elogiato Shaila per il suo percorso, ma non ha risparmiato critiche sia alla figlia che a Lorenzo. “Non sei più la Shaila che conoscevo, quella ragazza libera ed esuberante. Sei cambiata, come un libro già letto anni fa”, ha detto alla ballerina.

Le parole più dure, però, sono state rivolte a Lorenzo, che la signora Lucia ha definito un “giocatore accanito”, insinuando che i suoi sentimenti per Shaila non siano sinceri. La madre, inoltre, si è rifiutata di incontrare Lorenzo, un gesto che ha ulteriormente sottolineato il suo disappunto.

Approfittando del clima teso, Javier Martinez ha deciso di punzecchiare Shaila, ricordandole che in passato sua madre aveva espresso apprezzamento per lui. “Tua madre era arrabbiata perché alla fine le piacevo io”, ha detto Javier, facendo riferimento al periodo in cui lui e Shaila stavano iniziando a legare all’interno della Casa.

All’inizio del reality, infatti, mamma Lucia si era mostrata ben disposta verso Javier, definendolo un bravo ragazzo. Quando Alfonso Signorini le aveva chiesto un parere sull’argentino, la donna aveva risposto senza esitazione: “Sì, mi piace Javier”.

Shaila, dopo aver ascoltato la provocazione di Javier, ha raccontato l’episodio alle altre concorrenti mentre si trovavano a bordo piscina. “Io gli ho detto: ‘Anche meno’. Che personaggio! Ma forse voleva solo sdrammatizzare”, ha commentato, visibilmente divertita, ma anche un po’ infastidita dalla frecciata.

Il confronto scherzoso tra i due ha riacceso il dibattito su chi sia il partner ideale per Shaila. Javier, introverso e riflessivo, rappresenta una figura opposta rispetto a Lorenzo, noto per la sua esuberanza e per alcune reazioni eccessive che hanno diviso il pubblico.

Il pubblico si divide: Javier o Lorenzo?

Le parole di Javier hanno riacceso il confronto tra i fan del reality, che si sono schierati con opinioni opposte. Da una parte, ci sono coloro che apprezzano l’approccio maturo e ponderato di Javier, ritenendolo il partner ideale per Shaila. Dall’altra, c’è chi sostiene Lorenzo, considerandolo più affine alla personalità vivace della ballerina.

“Javier è troppo riflessivo per Shaila, con lui non ci sarebbe mai sintonia”, ha scritto un utente su X. Un altro, invece, ha commentato: “Lorenzo è solo un giocatore. Shaila avrebbe dovuto scegliere Javier fin dall’inizio”.

La dinamica tra Shaila, Lorenzo e Javier continua a essere uno dei temi principali del Grande Fratello. Le tensioni e i confronti stanno regalando momenti di intrattenimento, alimentando il dibattito tra i fan del reality.

Con la prossima puntata in vista, resta da vedere se Alfonso Signorini deciderà di approfondire ulteriormente questa vicenda, magari coinvolgendo mamma Lucia per un ulteriore confronto o dando spazio a un faccia a faccia tra Shaila, Lorenzo e Javier.

Per ora, il triangolo sembra destinato a creare ancora scompiglio, mantenendo alta l’attenzione su questa edizione del Grande Fratello.