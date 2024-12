Grande Fratello, Jessica Morlacchi avvisa tutti: “Hanno capito che Helena è forte fuori”

A pochi giorni dal Natale, gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello subiscono un nuovo scossone. Una rivelazione di Jessica Morlacchi su Helena Prestes ha lasciato il gruppo spiazzato, sollevando sospetti tra i concorrenti e alimentando il dibattito tra i telespettatori.





Durante una conversazione serale in giardino, Jessica ha condiviso con Pamela Pratarolo, Lorenzo Spolverato, e Emanuele Fiori una riflessione che, secondo i telespettatori, potrebbe spiegare il cambiamento di atteggiamento nei confronti di Helena.

“Secondo me è arrivata voce, tramite i nuovi inquilini, che Helena fuori è molto forte”, ha detto Jessica, riferendosi a Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda, gli ultimi entrati nella Casa. La cantante ha insinuato che i nuovi concorrenti possano aver involontariamente lasciato intendere che Helena goda di grande sostegno da parte del pubblico.

Helena: da isolata a coinvolta

La fotomodella brasiliana, da settimane al centro di conflitti con molti concorrenti, aveva vissuto momenti di isolamento e tensioni, culminati in scontri con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli, e persino con Jessica stessa. Nonostante questo, Helena è stata recentemente al centro di un apparente cambiamento di atteggiamento da parte del gruppo, passando dall’essere “isolata” a venire coinvolta nei momenti di condivisione.

Questo improvviso cambio di comportamento ha insospettito i telespettatori, molti dei quali condividono l’opinione di Jessica. “Ecco perché oggi erano tutti amabili con Helena. Noi vediamo tutto h24 e non dimentichiamo”, ha commentato un utente su X, evidenziando come l’atteggiamento dei concorrenti verso Helena sia diventato improvvisamente più amichevole.

Il ruolo dei nuovi concorrenti

Secondo Jessica, il cambiamento potrebbe essere legato a dettagli trapelati dai nuovi inquilini, i quali, consapevoli del sostegno di Helena fuori dalla Casa, avrebbero involontariamente influenzato le dinamiche interne. In particolare, Jessica ha sottolineato l’atteggiamento di Luca Calvani, che di recente si è avvicinato in modo “sospetto” alla fotomodella, alimentando i sospetti di una strategia calcolata per evitare scontri con una concorrente forte.

I telespettatori si sono divisi sulla questione. Da un lato, molti sostengono che Helena meriti il supporto che sta ricevendo, mentre altri criticano i concorrenti per l’apparente cambio di atteggiamento strategico. “Se sanno che Helena è forte, ora faranno di tutto per rimanere nella sua orbita. È sempre così”, ha scritto un fan su Twitter.