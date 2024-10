Grande Fratello, la regia interrompe un colloquio tra le protagoniste di Non è la Rai

Grande Fratello, la censura colpisce i ‘Non è la Rai’. La decisione di modificare un segmento del programma è avvenuta in seguito a uno spoiler riguardante la prossima eliminazione, alimentando dubbi sulla veridicità della trasmissione. I registi, preoccupati per la manifestazione di questo leak, hanno prontamente cancellato la scena incriminata e orientato l’inquadratura altrove. In vista della puntata di stasera, 28 ottobre, gli spettatori potranno assistere al ritorno di Shaila e Lorenzo dopo una settimana trascorsa in Spagna.





Negli ultimi giorni, Maica ha sollevato un gran polverone, chiedendo di tornare anticipatamente nel suo paese per questioni che si prevede verranno chiarite durante la puntata di questa sera. Per chi non fosse aggiornato, la situazione intorno a Maica è diventata particolarmente discussa, alimentando una serie di polemiche.

Censura nel Grande Fratello: un dialogo tra le ‘Non è la Rai’

Durante la serata, è previsto un confronto tra Lorenzo e Shaila riguardo alla loro avventura spagnola e l’evoluzione della loro relazione. Il pubblico, tuttavia, si è già formato un’opinione su quanto accaduto, esposta senza mezzi termini da Beatrice Luzzi. “Non mi fido di lei, ci vedo tanta scienza nei suoi movimenti e poco cuore”, ha affermato la Luzzi, esprimendo un giudizio netto sulla dinamica in corso.

Le opinioni critiche non si fermano qui: Eleonora, Ilaria e Pamela si sono lasciate andare a teorie relative agli eliminati, con la Cecere che ha espresso la convinzione che gli autori siano già a conoscenza delle uscite con anticipo. “Loro già una settimana prima sanno chi esce”, ha affermato, insinuando che i giochi siano già decisi a priori, suscitando così ulteriore interesse e preoccupazione intorno alla trasparenza del programma. Questa affermazione ha portato alla censura della sequenza, lasciando il pubblico a interrogarsi sulle reali motivazioni dietro l’operazione.

Intanto, secondo quanto riportato da TvBlog, il Grande Fratello potrebbe subire modifiche significative, spostando la sua programmazione dal lunedì al martedì a partire dal prossimo 12 novembre. Al suo posto, si prevede il ritorno de La Talpa con Diletta Leotta alla conduzione. Inoltre, Mediaset ha pianificato gli speciali di Amici e Verissimo, aumentando il fermento attorno ai cambiamenti in programma.