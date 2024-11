Grande Fratello, lite furiosa tra Helena e Shaila: “Volgare, cafona, bugiarda!”

Scontro acceso al Grande Fratello: lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta, tra accuse di falsità e gesti controversi, davanti a milioni di spettatori.





Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, le tensioni accumulate nelle settimane precedenti sono esplose durante un acceso confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Lo scontro, atteso da tempo dai fan, ha messo in luce divergenze profonde tra le due concorrenti, sfociate in parole dure e accuse reciproche. Tutto è iniziato quando Shaila, durante una conversazione con MariaVittoria Minghetti, ha chiesto chiarimenti su alcune affermazioni fatte da Helena riguardo a un presunto accordo tra i loro fanclub prima dell’ingresso nella Casa.

MariaVittoria, interpellata sulla questione, ha confermato il racconto di Helena: “Lei mi ha detto che prima che iniziasse il Grande Fratello i vostri fanclub vi volevano unite. Sì, volevano che foste amiche, perché sareste state più forti”. La risposta ha lasciato Shaila perplessa, portandola a esprimere i suoi dubbi su Helena: “Ci sono delle cose che non mi erano chiare di lei. Io non ne sapevo nulla dell’esistenza di questi fanclub. Lei sapeva che i fan ci volevano amiche? Ma è follia. Io a questo punto dubito anche delle ultime cose che mi ha detto, che è felice per me e Lorenzo e che non è gelosa”.

Queste parole hanno scatenato una reazione immediata da parte di Helena, che si è difesa accusando Shaila di voler mettere in dubbio la sua sincerità. “Tu non hai bisogno di provare gelosia per me. A me non importa se stai con Lorenzo, io non provo più nulla per lui”, ha ribattuto Helena, alzando i toni. La discussione si è poi trasformata in uno scambio di accuse al vetriolo, con Helena che ha dichiarato: “Io bugiarda? Tu lo sei e sei stata molto volgare in puntata! Sì, sei stata molto volgare e basta. Sì, sei stata cafona”.

Shaila non ha esitato a contrattaccare, accusando Helena di essere falsa e di aver usato strategie poco trasparenti nel gioco. “Fino a ieri faceva la finta e mi leccava il didietro”, ha affermato l’ex velina, visibilmente infastidita. Poi, con tono provocatorio, ha aggiunto: “Mi ha dato della cafona, ma io sono fiera di esserlo. Le ho detto ‘sì mi gratto, mi sono grattata in diretta e se vuoi te la gratto pure a te se ti rode’”.

La questione dei gesti di Shaila, che durante una precedente puntata si era grattata in segno scaramantico, ha sollevato ulteriore scalpore. Helena ha commentato il comportamento definendolo inappropriato: “A casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose. Io penso a mio nipote. Sono modi di fare brutti”. Questa osservazione ha aperto un nuovo fronte nella discussione, attirando l’attenzione del pubblico e dividendo i fan tra chi sostiene l’una e chi l’altra concorrente.

Maria Vittoria ha riferito a Shaila che Helena le ha raccontato che fuori loro hanno un fan club… MARIA VITTORIA SEI PROPRIO UNA SFIG4TA DOPO QUESTO PER ME SEI OUT #grandefratello #heleners pic.twitter.com/F3n5bDppHY — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) November 21, 2024