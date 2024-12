Grande Fratello, Lorenzo si riavvicina a Helena: il pubblico insorge, “Che circo!”

Le dinamiche della Casa del Grande Fratello sono in continuo cambiamento, e l’ultimo episodio che ha acceso i social riguarda il sorprendente riavvicinamento tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Dopo settimane di tensioni e scontri, Lorenzo ha ammesso di avere una nuova opinione sulla fotomodella brasiliana. Tuttavia, il pubblico non sembra convinto della sua sincerità, scatenando un’ondata di critiche e accuse di strategia.





In una conversazione con Luca Calvani, Lorenzo ha spiegato il suo nuovo punto di vista su Helena: “La sto rivalutando. In questi giorni c’è comunicazione, non noto più incoerenza. Ci vuole tempo per tornare a fidarmi di lei, ma non è cattiva. A lei mi sono legato per un motivo”.

Un’affermazione che arriva dopo settimane di scontri accesi tra i due, che avevano portato Lorenzo a criticarla aspramente. Ora, invece, il concorrente sembra intenzionato a costruire un rapporto più disteso con Helena.

Il sospetto del pubblico: “Strategia pura”

Secondo molti telespettatori, il cambiamento di Lorenzo è sospetto, soprattutto perché avvenuto dopo l’ingresso di Stefania Orlando, Eva Grimaldi, e Maxime Mbanda, che potrebbero aver lasciato intendere che Helena sia molto amata dal pubblico.

Eva, in particolare, avrebbe parlato del successo della fotomodella tra i fan, e questo potrebbe aver influenzato il comportamento di alcuni concorrenti. Sui social, le accuse non si sono fatte attendere:

“La sta rivalutando? Che falso”, scrive un utente su X. Un altro aggiunge: “Guarda caso, Lorenzo dice queste cose dopo aver saputo che Helena è forte fuori. Un giocatore accanito, proprio come ha detto la mamma di Shaila”.

Un riavvicinamento generalizzato

Non solo Lorenzo: altri concorrenti sembrano aver cambiato atteggiamento verso Helena. Jessica Morlacchi, che aveva avuto diversi contrasti con la modella, è tornata a parlarle, e persino Lorenzo, uno dei suoi critici più severi, ora cerca un dialogo. Per molti spettatori, questi atteggiamenti rivelano una strategia per avvicinarsi a Helena, percepita come una concorrente forte e potenzialmente intoccabile.

“Da quando hanno scoperto che è amata, le stanno tutti intorno”, commenta un utente, mentre un altro aggiunge: “Che ridere, hanno capito la sua potenza”.