Grande Fratello, Lorenzo Spolverato parla della madre di Shaila Gatta: “Voglio farla ricredere”

Le tensioni tra Lorenzo Spolverato e la madre di Shaila Gatta animano il Grande Fratello: il modello risponde alle accuse e dichiara il suo amore per Shaila.





Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024, le parole di Luisa, madre di Shaila Gatta, hanno sollevato un acceso dibattito all’interno e fuori dalla Casa. La donna ha espresso apertamente la sua contrarietà alla relazione tra la figlia e Lorenzo Spolverato, arrivando a sussurrare parole pesanti all’orecchio di Shaila prima di lasciare lo studio.

Secondo quanto riportato, Luisa avrebbe detto a Shaila: “È una brutta persona. Lui è gay! Chi lo dice? Tutti, Shaila, tutti. Non dire nulla, non ti ho detto niente”. Inoltre, avrebbe aggiunto che sua figlia si sarebbe vergognata nel rivedersi in televisione, invitandola a stare attenta a Lorenzo, descritto come un “giocatore”.

L’ex velina di Striscia la Notizia non ha preso bene le dichiarazioni della madre, mostrandosi visibilmente turbata. “Questa è venuta e mi ha bastonata. E poi io non mi devo vergognare di nulla”, ha affermato Shaila, sottolineando la sua determinazione a non lasciarsi influenzare dalle critiche.

Di fronte alle parole della madre di Shaila, Lorenzo Spolverato ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione. Il modello ha dichiarato di non voler cadere nelle provocazioni, ribadendo i suoi sentimenti sinceri per Shaila: “Il mio obiettivo è farla ricredere. Voglio farle capire che amo davvero sua figlia”.

Nonostante l’attacco diretto, Lorenzo ha mostrato una certa maturità nel rispondere alle critiche. “Se mi dicono che sono un ottimo giocatore cosa dico, no? Sarei incoerente. Io lo intendo come sai stare qui, sai che c’è la puntata lunedì, sai che molte cose vengono dette per la puntata, sei consapevole di molte cose”, ha spiegato il gieffino, riferendosi al contesto competitivo del reality.

Le tensioni all’interno della Casa e le pressioni esterne sembrano aver complicato ulteriormente il rapporto tra Shaila e Lorenzo. Il modello ha però espresso la sua volontà di costruire un futuro con lei una volta terminato il reality. “Il mio obiettivo fuori da qui è costruire un po’ il tutto e far ricredere un po’ la mamma, dire io sono qui e amo sua figlia”, ha ribadito.

Shaila, dal canto suo, sembra decisa a non lasciarsi condizionare dalle parole della madre, pur riconoscendo la difficoltà della situazione. La distanza che ha segnato il rapporto tra madre e figlia negli ultimi anni potrebbe aver influito sulla percezione di Luisa nei confronti della relazione con Lorenzo.

All’interno della Casa, il legame tra Shaila e Lorenzo è stato oggetto di discussione anche da parte degli altri concorrenti. Jessica Morlacchi, ad esempio, ha commentato: “Qua dentro la maschera cade. Più prima che poi, quanto vuoi resistere? È un discorso che ci sta tutto, quello che ha detto su di te è il discorso di una mamma”.

Lorenzo, però, ha replicato con fermezza, sottolineando come la sua relazione con Shaila sia autentica e non una strategia per il gioco. Ha anche parlato della necessità di trovare un equilibrio nella loro relazione: “Fuori da qui nella vita fai così, per noi è stato strano esserci persi in quella roba in cui io stavo solo con lei e lei solo con me. Ora stiamo con gli altri e ci ritroviamo a letto la sera per raccontarci la giornata”.

Nonostante le difficoltà, Lorenzo e Shaila sembrano intenzionati a portare avanti la loro relazione, anche se il rapporto con la madre di Shaila rimane una questione irrisolta. I fan del programma si chiedono se la coppia riuscirà a superare le pressioni esterne e a dimostrare la solidità del loro legame una volta fuori dal contesto del Grande Fratello.

Per ora, il loro percorso resta uno dei più seguiti e discussi di questa edizione, alimentando il dibattito tra chi sostiene la coppia e chi, come la madre di Shaila, nutre dubbi sulla loro autenticità.