Grande Fratello, Lorenzo Spolverato spiazza tutti: “Fra un mese mi vedrete a Pechino Express”, ed è bufera

La rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta infiamma il Grande Fratello, ma le ambizioni televisive del modello scatenano l’ira del pubblico.





Roma – La Casa del Grande Fratello è scossa da una frattura apparentemente insanabile: la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, una delle più seguite di questa edizione, è arrivata al capolinea. La tensione tra il modello milanese e la ballerina è palpabile, e le lacrime di Shaila stanno lasciando il segno tanto tra i concorrenti quanto tra gli spettatori. Ma a far discutere non è solo la fine della storia d’amore: una frase di Lorenzo, pronunciata durante una conversazione privata, ha scatenato polemiche dentro e fuori dalla Casa. “Esco da qui e fra un mese vado a fare Pechino Express”, ha detto il modello, lasciando intendere che i suoi pensieri siano già rivolti al futuro televisivo.

La dichiarazione, raccolta da Mariavittoria Minghetti durante una conversazione sul rapporto con Shaila, ha provocato una vera e propria bufera sui social. Molti utenti hanno accusato Lorenzo di aver partecipato al reality con secondi fini, mettendo in discussione la sua autenticità. “Non gli importa nulla di Shaila, pensa solo a farsi strada in TV”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Con questa frase si è giocato quel poco di simpatia che gli era rimasta”.

Una rottura dolorosa

La fine della relazione tra Lorenzo e Shaila è stata al centro delle dinamiche della Casa negli ultimi giorni. Lorenzo ha spiegato ai suoi compagni di non sentirsi più in grado di portare avanti la storia all’interno del reality, affermando che la relazione stava limitando la sua capacità di vivere appieno il gioco. Tuttavia, queste parole non sono state sufficienti a placare le emozioni di Shaila, che ha trascorso il compleanno di Stefania Orlando rifugiandosi in piscina tra le lacrime. Confortata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, la ballerina ha espresso tutto il suo dolore per la rottura.

Shaila è rimasta particolarmente colpita dalle parole di Lorenzo, che ha ammesso di trovarsi in difficoltà nel conciliare i suoi sentimenti con il contesto competitivo del Grande Fratello. “È difficile stare lontano da lei, ma non posso continuare”, avrebbe confidato il modello.

Le critiche interne

Le dinamiche tra i due hanno attirato l’attenzione di molti concorrenti, tra cui le nuove entrate Eva Grimaldi e Stefania Orlando, che non hanno nascosto i loro dubbi sull’autenticità del rapporto. Eva, in particolare, ha spesso messo in discussione le intenzioni di Lorenzo, suggerendo che la relazione con Shaila fosse costruita per ottenere visibilità. La stessa madre di Shaila, intervenuta in una puntata precedente, aveva espresso perplessità sul modello, invitando la figlia a essere cauta.

Il futuro televisivo di Lorenzo

La frase su Pechino Express ha acceso i riflettori sulle ambizioni di Lorenzo, sollevando il sospetto che il modello stia utilizzando il reality come trampolino di lancio per la sua carriera televisiva. Questa percezione ha ulteriormente incrinato il rapporto tra Lorenzo e il pubblico del Grande Fratello, che già lo criticava per atteggiamenti ritenuti arroganti e opportunistici. “Non ha neanche finito il Grande Fratello e già si vede a fare un altro reality. Questo spiega tutto”, ha commentato un fan.

Il pubblico si divide

Sui social, le opinioni sono contrastanti. Mentre alcuni criticano duramente Lorenzo per il modo in cui ha gestito la relazione con Shaila e per le sue dichiarazioni sul futuro, altri lo difendono, sostenendo che sia stato semplicemente sincero. “Almeno dice le cose come stanno. Meglio lui che quelli che fingono”, ha scritto un utente.

Intanto, la produzione del Grande Fratello sembra intenzionata a sfruttare la tensione tra Lorenzo e Shaila per creare momenti di confronto durante la diretta di lunedì 23 dicembre. Secondo indiscrezioni, sarà presente anche la madre di Shaila, il cui intervento potrebbe aggiungere ulteriore drammaticità alla situazione.

Un gioco compromesso?

Le recenti vicende rischiano di compromettere il percorso di Lorenzo all’interno della Casa. Se da un lato il modello ha cercato di riavvicinarsi ad alcuni concorrenti, come Helena Prestes, dall’altro le critiche ricevute lo hanno reso uno dei personaggi più divisivi di questa edizione. Resta da vedere se riuscirà a recuperare la fiducia del pubblico o se la sua avventura nel reality si concluderà con un’uscita anticipata. Per ora, le sue parole continuano a far discutere, rendendolo uno dei protagonisti più controversi del Grande Fratello 2024.