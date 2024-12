Grande Fratello, MariaVittoria Minghetti svela il suo cachet: “Solo 80 euro al giorno”

MariaVittoria Minghetti, concorrente del Grande Fratello, ha dichiarato di guadagnare 80 euro al giorno per la sua partecipazione al reality, definendo la cifra “una miseria”. La questione dei cachet torna al centro dell’attenzione con dichiarazioni che gettano luce su compensi molto diversi tra i partecipanti.





MariaVittoria Minghetti: il cachet più basso

La questione dei compensi nel Grande Fratello è un tema ricorrente che ogni anno suscita curiosità e dibattito. Nonostante la produzione non abbia mai confermato le cifre riportate, diversi concorrenti hanno parlato apertamente del proprio cachet. Questa volta è stata MariaVittoria Minghetti a sollevare la discussione, rivelando che il suo compenso per partecipare al programma è di soli 80 euro al giorno. La confessione è avvenuta durante una conversazione con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, lontano dalle telecamere principali.

MariaVittoria ha spiegato: “A me pagano una miseria. Io piglio 80 euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità”. A questa rivelazione, Zeudi Di Palma ha risposto: “E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi”, chiudendo così un argomento che potrebbe creare malumori tra i concorrenti.

Differenze tra i cachet: non tutti guadagnano uguale

Durante la stessa conversazione, le concorrenti hanno sottolineato come i compensi possano variare notevolmente. MariaVittoria Minghetti ha dichiarato che alcuni partecipanti guadagnano molto di più, spesso senza aver avuto esperienze rilevanti nel mondo dello spettacolo. “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo”, ha detto Zeudi Di Palma, senza però fare nomi.

La rivelazione ha riacceso il dibattito sui cachet dei reality, già affrontato in passato da altri concorrenti. Per esempio, Cristina Quaranta, ex partecipante del GF Vip, aveva dichiarato di aver guadagnato in un mese e mezzo l’equivalente di un anno e mezzo di lavoro come cameriera. “Ho fatto il Grande Fratello in primis per soldi. Ho preso quello che avrei guadagnato in un anno e mezzo al ristorante, e mi sono anche riposata un po’”, aveva detto l’ex volto di Non è la Rai.

Anche Marco Maddaloni, campione e concorrente di vari reality, ha condiviso dettagli sui compensi ricevuti. “Ho guadagnato 1.500 euro a settimana a Pechino Express, 4.000 a L’Isola dei Famosi e 5.000 nell’ultima edizione del Grande Fratello”, aveva spiegato in passato durante un’intervista.

La trasparenza sui cachet e le implicazioni per i concorrenti

La questione dei compensi nel Grande Fratello riflette le disparità economiche tra i partecipanti, alimentando discussioni sulla trasparenza e sulle scelte della produzione. Le dichiarazioni di MariaVittoria Minghetti hanno messo in evidenza come non tutti i concorrenti ricevano lo stesso trattamento economico, sollevando interrogativi sull’equità dei compensi nel programma.

Le cifre, anche se non ufficialmente confermate, dimostrano che il Grande Fratello rimane una piattaforma importante per chi desidera visibilità e opportunità lavorative future, ma non sempre garantisce guadagni consistenti a tutti i partecipanti.

Con il tema del cachet che continua a emergere, resta da vedere se la produzione deciderà di affrontare pubblicamente la questione o se queste rivelazioni rimarranno una delle tante curiosità legate al reality più famoso d’Italia.