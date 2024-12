Grande Fratello, Maxime Mbandà asfalta Lorenzo Spolverato: “Mi stai proprio sul c*o” e il video diventa virale**

La tensione nella Casa del Grande Fratello è salita alle stelle dopo uno scambio diretto e senza filtri tra Maxime Mbandà e Lorenzo Spolverato. Il rugbista, appena entrato nel reality, ha sorpreso tutti con la sua franchezza, regalando un momento che è già diventato virale sui social. Al centro del confronto, la personalità di Lorenzo e il suo atteggiamento nei confronti dei nuovi arrivati.





L’ingresso di Maxime Mbandà e il confronto con Lorenzo

Maxime Mbandà, rugbista italiano di origine congolese, ha varcato la Porta Rossa il 16 dicembre 2024, portando una ventata di novità nella Casa. Nato a Roma nel 1993, Maxime è noto per il suo impegno nello sport e per la sua carriera nella nazionale italiana di rugby, in cui ha debuttato nel 2016. Prima del suo ingresso, aveva annunciato che avrebbe mostrato ogni sfaccettatura di sé, comprese le parti più difficili legate ai traumi del passato.

Durante le prime conversazioni nella Casa, Maxime si è trovato faccia a faccia con Lorenzo Spolverato, che ha l’abitudine di chiedere ai nuovi concorrenti cosa pensino di lui. Questo “difetto”, come lo chiamano scherzosamente gli altri inquilini, lo ha portato a un confronto diretto e piuttosto scomodo con il rugbista.

La dichiarazione epica di Maxime

Quando Lorenzo ha chiesto a Maxime il suo parere, non si aspettava certo la risposta ricevuta. Maxime, senza esitazioni, ha risposto: “Che cosa penso di te? Guarda, sarò molto chiaro. Prima di entrare qui, per le poche cose che ho visto, mi stavi proprio sul c**o*”. Lorenzo, colto alla sprovvista, ha provato a prendere la situazione con ironia, rispondendo: “Sai che tutti quando entrano me lo dicono e…”

Ma Maxime lo ha interrotto, rincarando la dose: “Poi sono entrato e mi stavi sul co. Ora mi stai ancora sul co. Certo, ho visto qualcosa. Nel senso che mi stai sul c**o, ma hai qualcosa da capire*”.

La reazione degli altri concorrenti, tra cui Javier Martienz, Luca Giglio ed Emanuele Fiori, è stata immediata: risate esplosive e applausi per l’onestà spiazzante di Maxime. Lorenzo, invece, è rimasto muto, visibilmente colpito dalle parole.

Un video virale e una reazione inaspettata

Il momento, definito da molti utenti sui social come “epico”, è diventato virale in poche ore. Il video dello scambio ha invaso Instagram e Twitter, generando migliaia di commenti e meme. La franchezza di Maxime ha diviso il pubblico: c’è chi l’ha applaudita come un esempio di sincerità, e chi invece l’ha vista come un attacco gratuito.

Lorenzo, dal canto suo, non l’ha presa affatto bene. Dopo essere rimasto in silenzio durante il confronto, si è isolato per alcune ore, visibilmente amareggiato. Alcuni coinquilini, tra cui Zeudi e Mariavittoria, hanno cercato di consolarlo, ma Lorenzo è apparso ancora scosso dal colpo.

Il passato di Maxime e il suo carattere diretto

Durante la sua permanenza nella Casa, Maxime ha iniziato a raccontare frammenti della sua vita personale, rivelando aspetti intimi e complessi. “Mio padre ha 68 anni e mia madre 73. La mia ex aveva 10 anni più di me: io 31 e lei 41. Siamo stati insieme 11 anni, ma la relazione è stata un bel po’ travagliata. Dopo 3 mesi che ci conoscevamo siamo andati a convivere. Con il senno di poi, posso dire che abbiamo affrettato tutto,” ha raccontato Maxime.

Questo lato introspettivo, unito alla sua capacità di dire le cose come stanno, ha già conquistato parte del pubblico, che lo considera uno dei personaggi più interessanti di questa edizione del Grande Fratello.

Un rapporto da ricostruire?

Nonostante l’inizio burrascoso tra Maxime e Lorenzo, il rugbista ha lasciato intendere che, pur trovandolo irritante, è disposto a conoscerlo meglio. “Hai qualcosa da capire,” ha detto a Lorenzo, lasciando spazio a un possibile dialogo futuro.

Resta da vedere se Lorenzo saprà trasformare questa situazione in un’occasione per migliorare il rapporto con Maxime e magari per rivedere alcuni suoi atteggiamenti, che non sempre risultano apprezzati dagli altri concorrenti. Nel frattempo, la Casa continua a essere il teatro di scontri, confronti e momenti di grande spontaneità che tengono incollati milioni di spettatori.