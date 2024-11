Grande Fratello, polemica su Shaila Gatta: accuse di omofobia da parte di Luca Calvani

Una parola offensiva di Shaila Gatta ha sollevato il dibattito al Grande Fratello. Luca Calvani e altri concorrenti l’hanno criticata, ma la ballerina si difende.





La controversia sull’uso di un termine omofobo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, si è scatenata una dura polemica che ha visto coinvolti Shaila Gatta e Luca Calvani. Al centro della discussione, l’uso di un termine offensivo che Shaila avrebbe usato nei confronti del suo attuale compagno, Lorenzo Spolverato. La ballerina, in un momento iniziale del programma, avrebbe sospettato che Lorenzo fosse omosessuale e, basandosi su alcuni suoi comportamenti, lo avrebbe etichettato con una parola dispregiativa. Il termine, definito “terribile” e volutamente non ripetuto in trasmissione, ha suscitato indignazione all’interno della Casa e portato a un acceso confronto.

Lorenzo, tentando di attenuare la situazione, ha difeso Shaila, cercando di minimizzare l’accaduto. “A me dispiace che nel momento in cui succede una cosa tra Shaila e Javier escono cose che riguardano me e altre persone… Non è rilevante”, ha affermato Lorenzo, cercando di evitare ulteriori tensioni.

La reazione di Luca Calvani: “Non dovevi usare quella parola”

La reazione di Luca Calvani è stata immediata e molto diretta. L’attore ha voluto esprimere il proprio disappunto rispetto all’uso del termine omofobo, criticando duramente l’ex velina. “Il problema è che nella Casa è entrata una parola che non doveva entrare… Nessuno ha messo in dubbio la tua sessualità”, ha detto Calvani, sottolineando come quella parola abbia offeso molti dei presenti.

Anche Jessica Morlacchi ha voluto esprimere il proprio pensiero, confermando il disagio provato dai concorrenti. “Siamo rimasti male di questa parola… Solo di questo siamo rimasti male”, ha precisato, evidenziando che la reazione negativa è stata causata dal termine specifico utilizzato.

Shaila si difende: “Ho tanti amici gay, come posso essere omofoba?”

Messa sotto accusa per il suo comportamento, Shaila Gatta ha cercato di difendersi. La ballerina ha spiegato di non aver mai avuto intenzioni omofobe e di avere molti amici gay. “No, non l’ho mai detto… Io ho tutti amici gay, ma vi pare che io faccia omofobia? Stiamo scherzando?” ha dichiarato, cercando di chiarire la sua posizione e di ridimensionare le accuse rivolte contro di lei.

Nonostante le sue spiegazioni, Calvani ha ribadito la gravità della situazione, sostenendo che, pur avendo una stima per Shaila, l’utilizzo di quel termine resta inaccettabile. “Mi dispiace perché Shaila è una ragazza che stimo, con cui mi diverto e mi sta simpaticissima… È una parola che ho imparato molto presto”, ha concluso Calvani, sottolineando l’importanza di evitare espressioni offensive e stereotipate.

L’opinione delle opinioniste: Cesara e Beatrice in disaccordo

Anche le opinioniste in studio hanno voluto intervenire sulla questione, manifestando però opinioni contrastanti. Cesara ha espresso perplessità sulla reazione degli altri concorrenti, suggerendo che forse l’episodio è stato amplificato per mettere in cattiva luce Shaila e Lorenzo. “Non vi pare che ci sia un atteggiamento esagerato degli altri concorrenti nei confronti della coppia? Credo si sia usata questa situazione per mettere in cattiva luce un concorrente”, ha osservato, mettendo in discussione la sincerità delle critiche ricevute dalla ballerina.

Al contrario, Beatrice ha difeso la reazione della Casa, sostenendo che la mancanza di rispetto è stata reciproca. “Non hanno avuto rispetto della Casa e la Casa a sua volta non ha avuto rispetto di loro”, ha detto, aggiungendo che anche Shaila e Lorenzo dovrebbero riflettere sul proprio comportamento.

Riconciliazione e abbraccio con Javier: il chiarimento finale

Dopo il confronto acceso, la situazione sembra essersi placata. Shaila ha infatti colto l’occasione per scusarsi con Javier, coinvolto indirettamente nella vicenda. I due hanno avuto un chiarimento che si è concluso con un abbraccio, un gesto che ha lasciato intendere un possibile riavvicinamento e la volontà di superare l’accaduto. Al momento, sembra che la tensione nella Casa si sia allentata, ma resta da vedere se l’episodio potrà avere conseguenze a lungo termine nelle dinamiche tra i concorrenti.