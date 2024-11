Grande Fratello, protesta contro Lorenzo Spolverato: l’hashtag #fuorilorenzo in evidenza su X

Grande Fratello, bufera su Lorenzo Spolverato: frasi discutibili e atteggiamenti divisivi scatenano i social. I fan chiedono la squalifica.





Un nuovo caso al Grande Fratello sta infiammando il dibattito online. Al centro della polemica c’è Lorenzo Spolverato, modello milanese, già noto per comportamenti controversi nel reality condotto da Alfonso Signorini. Stavolta, alcune sue affermazioni e atteggiamenti hanno scatenato l’indignazione del pubblico, portando l’hashtag #fuorilorenzo in tendenza su Twitter, mentre cresce la richiesta di un intervento da parte della produzione.

L’episodio più recente è accaduto ieri mattina, quando Lorenzo si è avvicinato a Shaila Gatta e, riferendosi al coinquilino Javier Martinez, ha sussurrato: “Lui sussurra i nostri nomi di notte. Javier a me le cose in faccia non le dice. Di me ha paura, ho più conferme. Lui è un pisciazza, che uomo, che pisciazza. Ma se lo becco, se lo becco…”. Queste parole, considerate aggressive e inopportune, hanno immediatamente suscitato una forte reazione tra i telespettatori. Sui social, in molti hanno chiesto la squalifica del concorrente, sottolineando che non si tratta del primo episodio in cui Spolverato si lascia andare a dichiarazioni controverse.

La situazione si è ulteriormente aggravata nel pomeriggio, quando Lorenzo ha convocato gli altri concorrenti in salone per esprimere il suo fastidio verso chi parla a bassa voce durante la notte, disturbando il suo sonno. Con tono autoritario, ha dichiarato: “Potete venire tutti qui adesso? Quelli che non sono venuti adesso è perché non gli interessa e avranno le giuste conseguenze. Capisco che quando andiamo a letto continuiamo a comunicare e a scherzare. Però a una certa ci si accorge che dormono tutti e a me dà fastidio sentire bisbigliare. Chiedo che per parlare uno vada in sala con una coperta. Niente di estremamente, no… A me dà personalmente fastidio, mi sono addirittura svegliato e agitato. Ho preso sonno tardi! Chi non è d’accordo si esponga adesso. Se siamo tutti d’accordo ok, chi non la pensa così lo dica ora.”

Molti fan del programma hanno trovato questa presa di posizione eccessiva e poco rispettosa, considerando il contesto conviviale e le dinamiche di un reality show. Le critiche sui social non si sono fatte attendere, con numerosi utenti che hanno sottolineato come l’atteggiamento di Lorenzo sembri alimentare tensioni tra i coinquilini.

A peggiorare la situazione è arrivata una successiva confessione del modello. Parlando con Yulia Bruschi in giardino, Lorenzo ha osservato Javier mentre si allenava e ha detto: “Ho sognato che lo menavo! Non lo posso proprio vedere in questi giorni, non so perché.” Questa frase, unita al tono con cui è stata espressa, ha ulteriormente acceso il dibattito, con molti telespettatori che hanno interpretato le sue parole come un’ulteriore dimostrazione di un atteggiamento provocatorio e intimidatorio.

I fan del programma, indignati, hanno fatto pressione sui social affinché la produzione prenda provvedimenti immediati. “Il Grande Fratello non può tollerare certi comportamenti. Frasi come queste vanno sanzionate, #fuorilorenzo subito”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Si stanno superando i limiti. Questo non è più intrattenimento, è bullismo.”