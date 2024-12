Grande Fratello, scandalo su Mariavittoria Minghetti: accuse e critiche sul presunto triangolo con Tommaso e Alfonso

Il Grande Fratello si infiamma ancora con nuove rivelazioni che coinvolgono Mariavittoria Minghetti, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione. A lanciare l’accusa è stata Yulia Bruschi, che ha confidato al compagno di reality Luca Giglioli che Mavi avrebbe avuto rapporti intimi sia con Tommaso Franchi, il giovane idraulico con cui ha iniziato una relazione nella Casa, sia con Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna, durante la permanenza nel tugurio.





La conversazione tra Yulia e Luca è stata intercettata dalle telecamere e il video delle confidenze sta rapidamente facendo il giro del web, scatenando un acceso dibattito tra i fan del reality.

Secondo Yulia, tra Mariavittoria e Alfonso ci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice avvicinamento. La modella italocubana ha spiegato:

“Loro dormivano sotto di me, a letto stavano sempre vicini. Ti torna?”

Luca ha risposto concordando: “Tutto torna.”

Le insinuazioni hanno acceso i sospetti di molti spettatori, che ora accusano Mariavittoria di essere una “finta santarellina”. “Finalmente stiamo venendo a capo della situazione,” ha scritto un utente su X, mentre un altro commenta: “Io l’ho sempre pensato: tra loro c’è stato un bacio in tugurio.”

Non tutti, però, credono alla versione di Yulia. C’è chi pensa che la modella stia cercando di creare tensione nella Casa. Un utente ha commentato: “Strano, il GF non li ha ripresi.” Altri ritengono che questa vicenda sia il risultato di un pettegolezzo ingigantito, forse per animare le dinamiche in vista della puntata serale.

Al momento, Mariavittoria non ha commentato le accuse, ma la questione è destinata a essere uno dei temi centrali della puntata di stasera, condotta da Alfonso Signorini. Resta da vedere come la concorrente affronterà le insinuazioni e se ci saranno conferme o smentite ufficiali da parte della produzione.

Oltre allo scandalo che coinvolge Mariavittoria, la puntata di questa sera vedrà un’eliminazione tra i nominati Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi, con Federica data per favorita all’uscita secondo i sondaggi. Inoltre, l’ingresso di tre nuovi concorrenti – Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi – promette di portare nuove dinamiche nella Casa.

Non è tutto: si parla anche di un possibile arrivo dalla Spagna di Maica Benedicto, ex concorrente del Gran Hermano, che potrebbe aggiungere ulteriore pepe alla competizione.

Con le polemiche già in fermento, il Grande Fratello si prepara a offrire una serata ricca di tensioni e confronti. La verità sulle accuse mosse contro Mariavittoria sarà uno dei momenti più attesi e controversi, in una puntata che promette di catturare l’attenzione del pubblico fino all’ultimo minuto.