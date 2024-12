Grande Fratello, Shaila Gatta contro Zeudi Di Palma: “È pericolosa”. Scoppia la polemica dopo le accuse a Emanuele Fiori

La tensione nella casa del Grande Fratello continua a salire, e questa volta a far discutere sono le dichiarazioni di Shaila Gatta, che si è schierata contro Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, in seguito al delicato episodio che ha coinvolto quest’ultima ed Emanuele Fiori. Shaila, durante una conversazione notturna con Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, ha espresso dubbi sulla condotta di Zeudi, definendola “pericolosa”.





L’accusa di Zeudi nei confronti di Emanuele, che secondo lei avrebbe avuto atteggiamenti inappropriati sotto il piumone, ha scosso profondamente la casa e il pubblico. Zeudi, visibilmente turbata, è scoppiata in lacrime, trovando conforto in alcuni coinquilini, ma le sue parole hanno anche sollevato scetticismi. Proprio su questo punto si è soffermata Shaila, che ha sottolineato l’importanza di verificare i fatti prima di trarre conclusioni.

“Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo,” ha detto Shaila durante la chiacchierata. “Ormai qui basta un attimo. Devi stare attenta a quello che dici e a come parli con lei. Lei è rimasta male per i pareri di alcuni coinquilini?”

Le dichiarazioni di Shaila non si sono fermate qui. La ballerina ha rivelato di essersi avvicinata a Zeudi dopo l’episodio per confrontarsi direttamente: “Ieri, dopo quell’episodio, le sono andata vicino e le ho detto che io sono sempre stata dalla parte delle donne, e questo lo sapete tutti. Però non è che si appoggiano le persone a prescindere, solo per il loro genere. Bisogna capire come stanno realmente le cose.”

Questa posizione ha suscitato una forte reazione tra gli spettatori, molti dei quali hanno criticato Shaila per aver messo in dubbio la versione di Zeudi. Su X (ex Twitter) e Instagram, sono esplosi i commenti: “Perché Shaila continua a mettere in dubbio la parola di Zeudi?” ha scritto un utente.

Le parole di Shaila, però, sembrano essere influenzate anche dal suo vissuto personale. La concorrente, nei giorni scorsi, ha raccontato di essere stata vittima di molestie in passato: “Sapessi quante volte sono rimasta da sola a fronteggiare situazioni di cui avrei dovuto vergognarmi. Uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano.”

Questa confessione, resa in un momento di vulnerabilità, ha gettato una luce diversa sulle sue dichiarazioni nei confronti di Zeudi. Secondo alcuni spettatori, l’esperienza di Shaila potrebbe averla resa più cauta nel giudicare situazioni simili, spingendola a voler approfondire i fatti prima di prendere una posizione definitiva.

Il confronto tra le due donne, però, sembra destinato a proseguire. Da una parte, Zeudi continua a trovare sostegno tra alcuni coinquilini, come Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, che si sono schierate apertamente dalla sua parte. Dall’altra, Shaila non è la sola a nutrire perplessità. Anche altri concorrenti, pur mantenendo un basso profilo, hanno lasciato intendere di voler capire meglio la dinamica dell’episodio prima di esprimersi.

Nel frattempo, sui social, il pubblico si divide tra chi sostiene Zeudi, vedendo nelle sue lacrime una testimonianza autentica di disagio, e chi invece appoggia la cautela di Shaila. “Non si possono ignorare le emozioni di una persona che si sente violata,” ha scritto un fan, mentre un altro ha commentato: “Shaila ha ragione: prima di condannare qualcuno bisogna capire cosa è davvero successo.”

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sensibilità con cui vengono affrontati temi delicati come le molestie e le accuse all’interno del reality. La produzione del Grande Fratello non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la scelta di censurare alcuni momenti della vicenda, come già avvenuto per altri episodi controversi, ha alimentato ulteriori polemiche.

Tra le molteplici tensioni che caratterizzano questa edizione del programma, la rivalità tra Shaila e Zeudi si aggiunge a una lista crescente di conflitti. In passato, Shaila era stata protagonista di scontri accesi con Helena Prestes, ma questa nuova dinamica con Zeudi potrebbe portare a sviluppi ancora più imprevedibili.

Con il pubblico sempre più coinvolto e diviso, il Grande Fratello continua a catalizzare l’attenzione, dimostrando ancora una volta la capacità del reality di sollevare temi complessi e di innescare dibattiti sia dentro che fuori dalla casa.