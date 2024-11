Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al centro delle critiche: “Troppa falsità”, ma Federica Petagna li difende

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo il ritorno dalla Spagna, si trovano isolati nella Casa del Grande Fratello, criticati dagli altri concorrenti. Solo Federica Petagna si schiera apertamente con loro.





La puntata del Grande Fratello del 28 ottobre 2024 ha portato tensione e cambiamenti nelle relazioni tra i concorrenti, soprattutto a causa del ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo una settimana trascorsa al Gran Hermano in Spagna. Questo breve distacco sembra aver inasprito i rapporti con gli altri gieffini, che hanno criticato apertamente la coppia, giudicando il loro comportamento poco sincero. In particolare, alcuni coinquilini non vedono di buon occhio il legame tra Shaila e Lorenzo, considerandolo “costruito” e “artificiale”.

Tra i più critici c’è Javier Martinez, che si è sentito tradito dal comportamento di Shaila, ex ballerina di Amici, e ha deciso di rivelare a tutti ciò che lei aveva detto su altre concorrenti, come Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Di fronte a queste accuse, Amanda ha cercato un chiarimento con Shaila, mentre Maria Vittoria, già scettica nei confronti della coppia, ha rafforzato la propria opinione negativa. Maria Vittoria ha ironizzato sul legame tra Shaila e Lorenzo, insinuando che potrebbe finire presto: “Il tempo della prima ospitata a Verissimo e si lasceranno”, ha dichiarato, trovando consenso tra gli altri concorrenti.

Le parole di Shaila e Lorenzo: “C’è troppa falsità qui”

Di fronte all’ostilità crescente, Shaila e Lorenzo hanno manifestato il proprio malessere. Lorenzo, deluso dal comportamento dei coinquilini, ha commentato: “Parlano di falsità, ma la percentuale di falsità che c’è qua dentro, mamma mia… Gioco io? No, macché, giochi tu!”. Anche Shaila ha espresso il suo dispiacere per il giudizio negativo ricevuto, dichiarando in confessionale: “Resto senza parole per questa mancanza di compassione, da alcuni noto solo giudizi, distacco, boh”.

A peggiorare la situazione è stato il sostegno esterno ricevuto da Javier Martinez, a cui alcuni fan hanno inviato un messaggio di incoraggiamento: “Vola alto Javi. L’Italia sa”. Questo messaggio, che Shaila ha interpretato come un segnale di sfiducia verso di lei e Lorenzo, l’ha colpita profondamente, accrescendone il senso di isolamento.

Federica Petagna: nuova alleata della coppia

Nel clima di tensione che domina la Casa, Federica Petagna, new entry del reality e ex concorrente di Temptation Island, ha subito dimostrato affinità con Shaila e Lorenzo. Entrata da pochi giorni, Federica ha osservato le dinamiche tra i concorrenti, ammettendo che è difficile farsi un’idea precisa in così poco tempo. Tuttavia, ha espresso simpatia per Shaila, spiegando che sente con lei una connessione speciale e quasi fraterna, nonostante la differenza d’età. “Mi trovo bene con lei, mi sento più vicina a voi”, ha confidato Federica a Lorenzo, confermando di sentirsi parte del loro gruppo.

Federica ha anche condiviso un’opinione positiva su alcuni degli altri concorrenti, come Maria Vittoria, che ha definito “gentile e dolce”, pur ammettendo che non sa ancora bene cosa aspettarsi da lei. Tuttavia, sui social, alcuni spettatori hanno interpretato la posizione di Federica come una scelta strategica, ipotizzando che la giovane napoletana si sia avvicinata a Shaila e Lorenzo consapevole della loro popolarità.

Le reazioni dei fan: critiche e supporto per Shaila, Lorenzo e Federica

La posizione di Federica, favorevole a Shaila e Lorenzo, ha diviso l’opinione pubblica. Alcuni fan del reality vedono nella coppia un comportamento troppo studiato, alimentando il sospetto che stiano “giocando” in modo calcolato per apparire più forti. Federica, proprio per essersi schierata dalla loro parte, è stata definita una sorta di “vassalla” di Shaila sui social, termine con cui alcuni spettatori la accusano di non aver assunto una posizione autonoma.

Nonostante le critiche, Shaila e Lorenzo sembrano decisi a proseguire il loro percorso insieme, sostenuti dall’appoggio di Federica e da parte del pubblico che ancora crede nella sincerità della loro relazione. Resta da vedere se i tre riusciranno a mantenere questo equilibrio, superando le difficoltà e i sospetti che continuano a caratterizzare le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello.