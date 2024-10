Grande Fratello, Shaila in difficoltà: insulti sconvolgenti tra le mura della casa. Indignazione tra pubblico e concorrenti: ‘È ora di eliminarla’

Le polemiche infuriano all’interno della casa del Grande Fratello, dove Shaila si trova al centro di gravi accuse. Il 28 ottobre, durante la diretta, Jessica ha svelato dettagli scioccanti sui comportamenti della coinquilina, gettando ombre sulla sua reputazione e sulla sua relazione con Lorenzo.





Diversi concorrenti di spicco non hanno esitato a criticare duramente Shaila, inclusi Javier, che ha condiviso esperienze simili. Le accuse sono diventate sempre più serie, coinvolgendo frasi inopportune rivolte non solo a Lorenzo, ma anche a due compagne di avventura, Mariavittoria e Amanda. Insomma, si profila una vera e propria tempesta in un bicchier d’acqua che potrebbe avere ripercussioni significative sul gioco.

Grande Fratello, Shaila sotto accusa: cosa hanno riferito Jessica e Javier

Nella casa del Grande Fratello, le tensioni sono palpabili. Jessica ha rivelato che Shaila avrebbe rilasciato commenti denigratori su Mariavittoria e Amanda, affermando cose gravi come: “Hai sentito quello che ha detto a Javier sotto le coperte? Ha usato termini volgari per riferirsi a loro.” Inoltre, Jessica ha confermato che Shaila ha messo in discussione l’orientamento sessuale di Lorenzo, affermando: “Non sono sicura se a Lorenzo piaccia anche Michael.”

Le frasi di Shaila sembrano contraddire la sua immagine pubblica di sostenitrice dei diritti femminili. Jessica, visibilmente indignata, ha commentato: “Dovrebbe riflettere su ciò che dice. Sette i diritti delle donne, ma poi usa termini inappropriati.” Anche Javier, testimone diretto dei presunti insulti, ha confermato le affermazioni di Jessica, rivelando dettagli sconcertanti sulle conversazioni avute con Shaila, sottolineando: “Mi ha detto che non era interessata a lui, ma che la cosa l’infastidiva.”

😏 Javier è un fiume in piena: 1. Shaila ha insinuato che Lorenzo fosse gay, utilizzando un termine omofobo. 2. Ha dato della zo***la a una tra Amanda e Mariavittoria. 3. “Con Shaila ho scansato un Grand Canyon”.#GrandeFratello #Shavier #Shaviers #TeamJavi #Javi7 pic.twitter.com/z5ZmrsXzHP — Visione Notturna (@VisioneNotturna) October 29, 2024

Infine, Javier ha concluso con una battuta velenosa: “Ha insinuato che a Lorenzo possano piacere anche i ragazzi, commentando le sue interazioni con Michael, con cui sta spesso abbracciato. Mi chiedo quindi come possa essere innamorata di lui adesso.” È evidente che la situazione è tesa e le relazioni all’interno della casa potrebbero subire ulteriori scossoni.