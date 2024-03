Grande Fratello: “Si devono preparare, perché lo dirò”, (Video) Beatrice pronta a vuotare il sacco in puntata

Questo articolo in breve La Promessa di Beatrice

Da poco tempo, è stata confermata la presenza di Beatrice Luzzi, l’indiscussa protagonista di questa edizione, nella lista dei finalisti del Grande Fratello. Non sorprende affatto questa sua affermazione nella finale, considerando che ormai tutto, o quasi, gira intorno a lei. Il pubblico l’adora e molti si chiedono quale sarebbe il senso del Grande Fratello senza la sua regina.





Beatrice è consapevole del ruolo che ricopre. Negli ultimi giorni, ha manifestato segni di stanchezza per essere costantemente coinvolta dagli autori o dai coinquilini. Recentemente, ha annunciato in modo piuttosto insolito: “Chi, per caso, avesse il mio anello argentato a forma di serpente, avrà 8 mesi di maledizioni. Se qualcuno volesse ripensarci, può lasciarlo sulla mensola delle sigarette entro le 17 di domani”. Ora, invece, fa una promessa.

In un momento di confidenze sotto le coperte in giardino, Simona Tagli si è rivolta a Beatrice dicendo: “Adesso tu ti riposi, punto”. Si riferiva al fatto che l’attrice aveva già conquistato la finale e poteva godersi queste ultime settimane nella Casa. Tuttavia, Beatrice non è d’accordo e non vuole abbassare la guardia.

“No, non mi riposo, perché devo comunque arrivare in finale…”, ribatte Beatrice. Simona insiste: “No, dico sul fronte mazzate…”. Beatrice chiarisce: “Sì, però non significa che io non dirò la mia…”. E su questo siamo tutti tranquilli. In seguito, Beatrice ammette di essere più tranquilla, ma solo un po’.

Il profilo ufficiale Twitter dell’attrice ha commentato: “Buongiorno, i doveri di una Regina non finiscono mai…”. Non c’è dubbio che per Beatrice ci sia sempre del “lavoro” da fare. Anche l’ultimo arrivato, Alessio Falsone, ha già avuto modo di scontrarsi con lei. Concorrente o no, Beatrice è sempre al centro delle dinamiche…