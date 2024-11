Grande Fratello, sorprendente risultato dei sondaggi: Mariavittoria in testa e inaspettato ribaltamento per Shaila. Chi verrà eliminato lunedì?

La nuova puntata del Grande Fratello del 11 novembre 2024 metterà il pubblico di fronte alla scelta di salvare due dei tre concorrenti nominati, con l’immunità in palio. Analizziamo le dinamiche e i sondaggi della settimana.





Grande Fratello: la sfida delle nomination

Il noto reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, si avvicina alla dodicesima puntata stagionale, trasmessa in diretta lunedì 11 novembre 2024 su Canale 5. L’attenzione del pubblico è tutta sulle nomination di questa settimana, in cui tre concorrenti si giocano due posti immuni dall’eliminazione. I partecipanti a rischio sono Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross, figure che stanno animando le dinamiche della casa più famosa d’Italia. I telespettatori potranno esprimere la loro preferenza per decidere chi tra i tre sarà salvo e chi, invece, rischierà l’uscita nella prossima eliminazione.

La puntata precedente ha segnato l’eliminazione inaspettata di Iago Garcia, che ha dovuto lasciare il programma dopo aver ricevuto solo il 21,1% dei voti del pubblico. L’uscita di Garcia ha scosso i concorrenti e sorpreso i fan, ma ha aperto spazio per un nuovo ingresso. Alfonso D’Apice, direttamente dal format Temptation Island, ha fatto il suo debutto nella casa, con l’intenzione dichiarata di riconquistare la sua ex, Federica Petagna. La competizione si fa così ancora più intensa con 17 concorrenti in gioco.

Nomination e strategie nella casa

Le nomination di questa settimana si sono rivelate particolarmente tese, con alleanze e antagonismi che iniziano a emergere chiaramente. Mariavittoria Minghetti è stata nominata apertamente da Lorenzo e, in via segreta, da Yulia, ricevendo voti anche dagli stessi Clayton e Shaila. L’ex velina Shaila Gatta, nominata da Mariavittoria, ha ricevuto anche le preferenze di Amanda e della coppia Helena-Javier. Infine, Clayton Norcross, noto per il suo passato nella serie Beautiful, è stato indicato come candidato all’eliminazione da diversi inquilini, tra cui il gruppo Non è la Rai, Jessica, Luca Giglio, Enzo Paolo e Luca Calvani. Queste nomination riflettono sia le affinità sia le tensioni emerse nelle ultime settimane all’interno della casa.

I numeri dei sondaggi: chi è il favorito del pubblico?

Il portale GF ForumFree, che raccoglie le opinioni del pubblico sul reality, ha lanciato un sondaggio per cercare di anticipare le preferenze dei telespettatori. Al momento, i risultati vedono Mariavittoria Minghetti come la favorita per ottenere l’immunità, con un ampio margine del 55% delle preferenze. A seguire c’è Shaila Gatta, che ha sorpreso molti per il sostegno raccolto grazie al suo riavvicinamento con Lorenzo Spolverato, concorrente del Gran Hermano spagnolo. Questa vicenda ha accresciuto la popolarità di Shaila, che ora raccoglie il 27% dei consensi. Ultimo nella classifica delle preferenze è Clayton Norcross, che sembra incontrare qualche difficoltà con il pubblico, con solo il 18% delle preferenze.

Una sfida aperta: il voto del pubblico sarà decisivo

La dinamica della puntata in arrivo è chiara: il pubblico voterà per salvare due concorrenti, garantendo loro l’immunità fino alla prossima eliminazione. Questo sistema a eliminazione indiretta aggiunge tensione, poiché chi non riuscirà a ottenere l’immunità si troverà in serio pericolo. La sfida, dunque, è particolarmente significativa per i tre concorrenti in nomination, che dovranno fare appello al proprio seguito di fan per proseguire l’avventura nel Grande Fratello.