Grande Fratello, squalifica in arrivo: tensioni alle stelle e accuse pesanti su più concorrenti. Tra i nomi, spunta anche Helena Prestes

La nuova puntata del Grande Fratello, prevista per lunedì 2 dicembre, si preannuncia carica di colpi di scena, con un provvedimento disciplinare che potrebbe segnare un punto di svolta nel reality show di Canale 5. Secondo anticipazioni riportate da Biagio D’Anelli, un concorrente potrebbe essere espulso dalla casa. La notizia, accolta con grande interesse dal pubblico, ruota attorno a episodi di bullismo e comportamenti inappropriati che hanno caratterizzato la settimana.





La tensione nella casa

Le discussioni riguardano principalmente le accuse di atteggiamenti aggressivi e prepotenti nei confronti di Helena Prestes, la modella brasiliana al centro di numerosi scontri. Tra i concorrenti che rischiano maggiormente ci sono Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli, indicati dai telespettatori come principali responsabili di episodi di tensione e commenti fuori luogo.

Lorenzo è stato più volte ripreso per i suoi attacchi verbali diretti verso Helena, mentre Luca ha fatto discutere per una dichiarazione controversa. Durante una conversazione con Pamela, riferendosi ai momenti di rabbia della modella, ha detto: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola lì dentro. Nel senso, non la disinnesco, la metto da sola lì al caldo così si alimenta e scoppia da sola”. Parole che molti hanno giudicato inopportune e sufficienti per un provvedimento drastico, come una squalifica tramite televoto flash.

Accuse incrociate e il nome di Helena

Ma non sono solo Lorenzo e Luca a essere al centro del dibattito. Un tweet molto discusso ha sollevato l’ipotesi di una squalifica anche per Helena Prestes. La modella è stata accusata da alcuni spettatori di utilizzare la provocazione come arma contro concorrenti già provati emotivamente. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stato un episodio in cui Helena avrebbe messo le mani al collo di un altro partecipante, scatenando reazioni contrastanti. Il tweet, che ha raccolto molte interazioni, recita: “Una donna che usa la provocazione come arma contro persone visibilmente stanche, che mette con rabbia le mani al collo ad un altro concorrente, che racconta bugie per mettere tutti contro tutti… merita solo una cosa: LA SQUALIFICA”.

L’eventualità che proprio Helena possa essere la concorrente espulsa divide il pubblico: c’è chi la difende, sostenendo che sia stata spesso vittima di attacchi, e chi invece ritiene che il suo comportamento abbia superato i limiti accettabili.

Anche Shaila Gatta nella lista?

Tra i nomi discussi, spunta anche quello di Shaila Gatta, coinvolta in litigi accesi con Helena. La ballerina, sebbene meno frequentemente accusata di atteggiamenti aggressivi rispetto a Lorenzo e Luca, potrebbe comunque finire al centro delle valutazioni della produzione.