Grande Fratello, Stefano in bilico: potrebbe essere lui il prossimo eliminato. Ribaltone nei sondaggi per la puntata del 16 dicembre

La tensione nella Casa del Grande Fratello è alle stelle, e il prossimo televoto potrebbe segnare l’uscita di scena di Stefano Tediosi. Secondo i sondaggi riportati da Angolo delle Notizie, il gieffino sarebbe attualmente il meno votato dal pubblico, con un risultato che lo collocherebbe in ultima posizione. Se i dati fossero confermati, l’avventura di Stefano nella Casa più spiata d’Italia potrebbe concludersi presto.





Il sondaggio rivela che le concorrenti più votate sono Shaila Gatta, che guida con il 32% delle preferenze, e Helena Prestes, che segue con il 27%. Entrambe sembrano al sicuro, sostenute da un forte consenso del pubblico, nonostante le dinamiche complesse e i conflitti che le hanno viste protagoniste nelle ultime settimane.

Contrariamente alle aspettative, Pamela e Ilaria, ex protagoniste di Non è la Rai, non sono in pericolo immediato. Con il 15% delle preferenze, superano altri gieffini più giovani e sembrano destinate a rimanere nella Casa almeno per un’altra settimana. Questa permanenza sorprende, considerando le speculazioni iniziali che le vedevano come le principali candidate all’eliminazione.

Al penultimo posto si trova Tommaso Franchi, che raccoglie solo il 14% delle preferenze. Tuttavia, è Stefano Tediosi, con appena il 12%, a essere indicato come il probabile eliminato. L’ex tentatore di Temptation Island sembra non aver conquistato il pubblico, nonostante il suo coinvolgimento nelle dinamiche amorose e il legame con Federica Petagna, eliminata di recente.

Sui social, i fan del Grande Fratello sono divisi. Alcuni sostengono che Stefano abbia avuto poco spazio per emergere e che meritasse un’altra possibilità, mentre altri ritengono che la sua uscita sia ormai inevitabile:

“Stefano è stato troppo marginale, non ha saputo sfruttare le sue opportunità”, ha scritto un utente su X. Un altro ha aggiunto: “Tommaso ha più carattere, Stefano purtroppo non lascia il segno”.

Nonostante i sondaggi sembrino già delineare un destino per Stefano, il televoto è ancora aperto, e i fan hanno la possibilità di cambiare il corso degli eventi. La puntata in diretta, come sempre, potrebbe riservare sorprese o ribaltoni dell’ultimo minuto, con colpi di scena che potrebbero rimescolare le carte in tavola.

In ogni caso, la prossima eliminazione avrà un impatto significativo sulle dinamiche della Casa, riducendo ulteriormente il numero dei concorrenti e avvicinando il reality alla sua fase finale. Resta da vedere se Stefano riuscirà a ribaltare le previsioni o se sarà costretto a lasciare il gioco.