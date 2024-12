Grande Fratello, tensione alle stelle: un concorrente potrebbe lasciare la Casa dopo la puntata di Natale

All’interno della Casa del Grande Fratello, i preparativi per la puntata speciale di Natale, in programma per il 23 dicembre, sono in pieno fermento. Sarà una serata unica, in cui i concorrenti, lontani dalle loro famiglie, vivranno un’atmosfera di festa ma anche di tensione, alimentata dal televoto in corso.





Questa settimana, infatti, sette concorrenti sono in nomination: Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma. Tuttavia, il televoto non porterà a un’eliminazione immediata, bensì a una selezione dei due concorrenti preferiti dal pubblico. Questo dettaglio, ancora ignoto agli inquilini, aggiunge ulteriore suspense.

Secondo i sondaggi pubblicati dal forum “Forum Free Grande Fratello”, Helena Prestes è la favorita del pubblico, con il 41% dei voti. La fotomodella brasiliana, già da tempo tra i personaggi più amati, sembra aver conquistato definitivamente i telespettatori grazie al suo carisma e alla sua autenticità.

Il risultato rappresenta anche una sorta di rivincita per Helena, soprattutto nei confronti di Javier Martinez, con cui molti fan avevano sperato potesse nascere una storia d’amore. Tuttavia, l’argentino ha spostato le sue attenzioni verso Chiara Cainelli, una delle nuove entrate, causando una frattura tra lui e Helena. Questo spostamento ha probabilmente contribuito a rafforzare il sostegno del pubblico alla modella.

Dietro Helena si posiziona proprio Javier, con il 20% dei voti. Seguono Lorenzo Spolverato con il 18,5% e, più staccati, Tommaso Franchi al 9% e Zeudi Di Palma con il 5,5%. I meno votati sono Emanuele Fiori, con appena il 3%, e Bernardo Cherubini, fratello maggiore di Jovanotti, che chiude la classifica.

Con il suo ultimo posto nella graduatoria di gradimento, Bernardo Cherubini sembra essere il concorrente più a rischio. La sua partecipazione è stata meno incisiva rispetto agli altri inquilini, e il pubblico sembra non averlo premiato. Se la puntata di Natale porterà a un’eliminazione diretta o a un televoto successivo, Bernardo potrebbe essere il candidato più probabile per lasciare la Casa.

Il televoto settimanale rappresenta un’importante occasione per il pubblico di esprimere il proprio gradimento, ma anche per la produzione di mettere in luce le dinamiche tra i concorrenti. La scelta dei due preferiti potrebbe influenzare il futuro del gioco, consolidando alcuni rapporti e mettendone in discussione altri.

La favorita Helena, forte del sostegno del pubblico, potrebbe guadagnare ancora più centralità all’interno della Casa, mentre i meno votati rischiano di perdere terreno, sia in termini di visibilità che di rapporti con gli altri inquilini.