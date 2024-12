Grande Fratello, trionfo inaspettato: il reality di Alfonso Signorini batte la concorrenza e torna in testa agli ascolti della serata

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre ha segnato un punto di svolta per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo settimane difficili sul fronte degli ascolti, il programma di Canale 5 è riuscito a conquistare il primo posto nella gara auditel, battendo a sorpresa la concorrenza della fiction di Rai1, L’amica geniale. Una vittoria che arriva in un momento cruciale per il reality, caratterizzato da eliminazioni, confronti accesi e nuove dinamiche tra i concorrenti.





Con il supporto di Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, il conduttore ha guidato una puntata ricca di emozioni. Tra i momenti più significativi, il confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sul rapporto della modella con Lorenzo Spolverato, attualmente legato a Shaila Gatta. Successivamente, Signorini ha annunciato due eliminazioni: quella di Yulia Bruschi, legata a vicende personali fuori dalla Casa, e quella di Federica Petagna, esclusa dal gioco con appena il 15% dei voti del pubblico. Quest’ultima è stata superata da Luca Calvani (32%), Stefano Tediosi (27%) e Amanda Lecciso (26%).

Un altro momento clou è stato l’arrivo della madre di Shaila Gatta, che ha generato grande commozione ma anche tensioni per le parole critiche rivolte alla relazione della figlia con Lorenzo. Questo segmento, carico di emozioni contrastanti, ha contribuito ad attirare l’attenzione del pubblico, consolidando il successo della puntata.

Il ritorno agli ascolti vincenti

I dati auditel confermano il sorpasso inaspettato del Grande Fratello su Rai1. Con il 18,79% di share e 2.382.000 spettatori, il reality ha finalmente superato L’amica geniale, che ha chiuso la sua stagione con 3.054.000 spettatori e il 18,2% di share. Un risultato che rappresenta una vera boccata d’aria fresca per il programma di Mediaset, il cui rendimento era stato compromesso nelle ultime settimane. Nella precedente puntata, il Grande Fratello si era fermato al 17,5% di share con 2.226.000 spettatori, contro i 3.125.000 della fiction Rai.

Il ritorno alla collocazione del lunedì sera, dopo lo stop anticipato di La Talpa, si è rivelato una scelta strategica vincente. Il reality, che sembrava aver perso smalto, è riuscito a risalire la china grazie a dinamiche intriganti e a una scaletta studiata per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Le reazioni del pubblico

Sui social, i fan del programma hanno accolto con entusiasmo la notizia del successo del Grande Fratello. Molti hanno sottolineato come gli sviluppi nella Casa, tra cui l’eliminazione di Federica e il confronto emotivo tra Shaila e sua madre, abbiano giocato un ruolo decisivo nel rilanciare l’interesse verso il reality. Altri, invece, continuano a criticare alcune scelte della produzione, chiedendo maggiore attenzione alla qualità dei contenuti proposti.

Uno sguardo al futuro

Con il televoto aperto per la prossima eliminazione, che vede in nomination Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e le ex protagoniste di Non è la Rai, il Grande Fratello punta a mantenere alta l’attenzione nelle settimane a venire. La prossima puntata, in programma per lunedì 16 dicembre, sarà un banco di prova per capire se il reality riuscirà a consolidare il successo appena ritrovato.

La vittoria negli ascolti rappresenta un importante segnale di ripresa per Mediaset, dimostrando che il Grande Fratello, nonostante le difficoltà, può ancora catturare il cuore dei telespettatori e ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama televisivo italiano.